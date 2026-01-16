متابعة لعبة jordan u23 vs japan u23 عبر قناة beIN Sports 6 لمتابعة مباراة الاردن اليابان اليوم في كأس آسيا تحت 23 سنة

تعتبر قناة beIN Sports 6 واحدة من أبرز القنوات الرياضية في المنطقة العربية، لما تقدمه من تغطية حية للمباريات المحلية والقارية والعالمية. وتولي القناة اهتمامًا خاصًا لمتابعة بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، من خلال بث مباشر بجودة عالية، وتحليلات قبل وبعد المباراة، لتمنح المشاهد تجربة مشاهدة متكاملة.

تردد قناة beIN Sports 6 على الأقمار الصناعية

يمكن ضبط القناة بسهولة على أجهزة الاستقبال عبر البيانات التالية:

على نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

على سهيل سات

التردد: 11585 أو 11547

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

طريقة تنزيل القناة

افتح قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال. اختر خيار البحث اليدوي أو إضافة تردد جديد. أدخل بيانات التردد، الاستقطاب، معدل الترميز ومعامل التصحيح كما هو موضح أعلاه. ابدأ البحث ليتم إضافة القناة ضمن قائمة القنوات الرياضية.

بعد ذلك، ستكون قناة beIN Sports 6 جاهزة لمتابعة جميع مباريات البطولة بجودة عالية.

موعد مباراة الأردن ضد اليابان

تستضيف بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا مواجهة مثيرة بين منتخب الأردن تحت 23 سنة ومنتخب اليابان تحت 23 سنة ضمن منافسات الدور ربع النهائي. وتقام المباراة اليوم الجمعة:

الساعة 01:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة

الساعة 02:30 ظهرًا بتوقيت الأردن والسعودية

الملعب: مدينة الملك عبدالله الرياضية بالسعودية

ويمثل اللقاء صراعًا تكتيكيًا بين فريقين يمتلكان أساليب لعب مختلفة، حيث يعتمد اليابان على الاستحواذ والتنظيم الهجومي، بينما يراهن الأردن على الانضباط الدفاعي والتحولات السريعة.

المعلق على المباراة

ستنقل قناة beIN Sports 6 المباراة مع التعليق العربي الاحترافي للمعلق عامر الخوذيري، المعروف بأسلوبه التحليلي والواضح الذي يساعد المشاهد على متابعة مجريات المباراة وفهم كل التفاصيل التكتيكية.

تغطية القناة اليابن تحت 23 ضد الأردن تحت 23

توفر قناة beIN Sports 6 لمشاهدة مباراة الاردن تحت 23 ضد اليابان تحت 23 تغطية شاملة، تشمل:

استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.

ملخصات لأبرز أحداث اللقاء.

إحصاءات لحظية أثناء البث.

جودة HD للصورة والصوت لضمان تجربة مشاهدة ممتعة.

بهذه الطريقة، تصبح قناة beIN Sports 6 الخيار الأمثل لمتابعة مباراة الأردن واليابان وكل مباريات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.