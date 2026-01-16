تتجه أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية والعربية مساء اليوم الجمعة نحو مواجهة مثيرة تجمع بين منتخب الإمارات تحت 23 سنة ونظيره منتخب فيتنام تحت 23 سنة، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على ملاعب مدينتي جدة والرياض.

ويطمح المنتخب الإماراتي لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي بعد تصدره وصافة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما تأهل منتخب فيتنام بعد تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط كاملة، مما يجعل المباراة مواجهة قوية بين فريقين طموحين.

التشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات ضد فيتنام

يستعد المدرب مارسيلو برولي لمواجهة فيتنام بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: خالد توحيد

خط الدفاع: يوسف المرزوقي – ليونارد أميسيميكو – ريتشارد أوكونور – مبارك بن زامة

خط الوسط: علي عبدالعزيز – علي المعمري – هزاع شهاب

خط الهجوم: حازم عباس – منصور المنهالي – جونيور نداي

ويعتمد الأبيض الإماراتي على تنظيم دفاعي محكم والتحولات السريعة للهجوم، بينما سيسعى المنتخب الفيتنامي للضغط المبكر والاستحواذ على الكرة.

موعد مباراة الإمارات ضد فيتنام

تنطلق المباراة اليوم الجمعة 16 يناير 2026 في الأوقات التالية:

07:30 مساءً بتوقيت الإمارات

06:30 مساءً بتوقيت السعودية والعراق

05:30 مساءً بتوقيت مصر

04:30 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر

وتقام المباراة على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، في إطار مباريات الدور ربع النهائي.

القنوات الناقلة وتردداتها

يمكن متابعة المباراة عبر أكثر من قناة رسمية في المنطقة العربية:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ beIN Sports AFC HD 6 نايل سات 11054 أفقي (H) 27500 2/3 قناة الكأس 6 نايل سات 11919 أفقي (H) 27500 3/5 SSC السعودية عرب سات 12149 أفقي (H) 27500 5/6

وتوفر هذه القنوات تغطية شاملة للمباراة بجودة عالية، مع استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.