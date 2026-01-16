متابعة مباشر مباراة اليابن تحت 23 ضد الأردن تحت 23 في ربع نهائي كاس اسيا.. ماتش jordan vs japan الان

يترقب عشاق الكرة الآسيوية مواجهة قوية تجمع بين منتخب الأردن تحت 23 سنة ونظيره الياباني، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، المقامة حاليًا على الأراضي السعودية، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا عاليًا نظرًا لقيمة المنتخبين وتاريخهما في البطولة.

مباراة اليابن تحت 23 ضد الأردن تحت 23

نجح منتخب الأردن الأولمبي في حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما حلّ في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، جامعًا 6 نقاط، وقدم خلال مرحلة المجموعات أداءً اتسم بالانضباط التكتيكي والروح القتالية.

في المقابل، دخل منتخب اليابان هذا الدور بعد تصدره المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، ليؤكد جاهزيته كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، مستندًا إلى أسلوبه المعروف بالاستحواذ والضغط المتقدم.

موعد مباراة الأردن واليابان اليوم

تُقام مباراة الأردن ضد اليابان اليوم الجمعة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، في الأوقات التالية:

الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة

الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت الأردن والسعودية

القنوات الناقلة لمباراة الأردن واليابان في كأس آسيا تحت 23 سنة

تنقل مباراة الأردن واليابان عبر عدد من القنوات الرياضية الناقلة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، أبرزها:

قناة beIN Sports 6

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة الكأس 6

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/5

يدخل المنتخب الياباني اللقاء معتمدًا على البناء المتدرج للهجمات، والقدرة على السيطرة على وسط الملعب، إلى جانب تنوع الحلول الهجومية، بينما يعوّل منتخب الأردن على التنظيم الدفاعي المحكم واللعب السريع في التحولات، مستفيدًا من المساحات خلف دفاعات المنافس.

وتعد المباراة اختبار حقيقي للمنتخبين، في ظل تقارب المستوى وارتفاع نسق المواجهات الإقصائية.

التشكيل المتوقع لمنتخب الأردن ضد اليابان

حراسة المرمى: حارس أساسي

خط الدفاع: أربعة لاعبين بواجبات دفاعية واضحة

خط الوسط: ثلاثي ارتكاز وتنظيم لعب

خط الهجوم: جناحان ومهاجم صريح

التشكيل المتوقع لمنتخب اليابان ضد الأردن

حراسة المرمى: الحارس الأساسي

خط الدفاع: رباعي متوازن

خط الوسط: لاعبو استحواذ وبناء لعب

خط الهجوم: مهاجم متحرك مدعوم بجناحين سريعين

كيفية متابعة مباراة الأردن واليابان مباشرة

يمكن للجماهير متابعة مجريات اللقاء لحظة بلحظة عبر التطبيقات الرياضية المتخصصة، التي توفر الإحصائيات، نسب الاستحواذ، وأهم الأحداث فور وقوعها، إلى جانب البث التلفزيوني المباشر عبر القنوات الناقلة.

د1: انطلاق المباراة