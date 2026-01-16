موعد مباراة الامارات وفيتنام فى كأس أسيا تحت 23 عام

يستعد منتخب الإمارات الأولمبي تحت 23 سنة لخوض مواجهة قوية ومثيرة أمام منتخب فيتنام، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، المقامة حاليًا على الأراضي السعودية، في واحدة من أبرز مباريات هذا الدور الحاسم من البطولة القارية.

مباراة الإمارات وفيتنام

وتقام مباراة الإمارات وفيتنام على استاد الأمير عبد الله الفيصل، أحد الملاعب الرئيسية التي تستضيف منافسات البطولة، وسط ترقب جماهيري كبير من عشاق الكرة الآسيوية، خاصة في ظل تقارب المستوى بين المنتخبين والطموحات الكبيرة لكليهما في الوصول إلى الدور نصف النهائي. ويسعى كل منتخب إلى تحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب، في بطولة تُعد محطة مهمة لإعداد المنتخبات الشابة للاستحقاقات المقبلة.

منتخب الإمارات ضد فيتنام

ويدخل منتخب الإمارات اللقاء بروح معنوية عالية، بعد الأداء الجيد الذي قدمه خلال الأدوار السابقة، حيث يأمل في استغلال خبراته الفنية والتنظيمية لحسم المباراة لصالحه، ومواصلة التقدم في البطولة. في المقابل، يطمح منتخب فيتنام إلى تحقيق مفاجأة جديدة، معتمدًا على الانضباط التكتيكي والسرعة في التحول الهجومي، وهو ما يجعل المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ما يمنح الجماهير فرصة متابعة اللقاء في توقيت مناسب داخل مصر ومعظم الدول العربية.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات

أما عن القنوات الناقلة، فسيتم بث المباراة مباشرة عبر قناتي بي إن سبورت 6 والكأس 6، حيث توفر القناتان تغطية شاملة لأحداث اللقاء، تشمل الاستوديوهات التحليلية قبل وبعد المباراة.

وسيتولى محمد المبروكي مهمة التعليق على أحداث المباراة عبر قناة بي إن سبورت، بينما يتولى سمير اليعقوبي التعليق على قناة الكأس، ليضيفا أجواءً حماسية للمواجهة المرتقبة.

وتُعد هذه المباراة اختبارًا حقيقيًا لطموحات المنتخبين، في ظل الرغبة المشتركة في بلوغ نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا ومواصلة الحلم القاري.