نتيجة مباراة برشلونه وراسينغ racing vs barcelona اليوم في كأس ملك اسبانيا اليوم.. هــدف قاتل وغالي

يخوض نادي برشلونة مواجهة قوية مساء اليوم الخميس خارج قواعده، عندما يحل ضيفًا على راسينغ سانتاندير، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا موسم 2025-2026، في لقاء يحمل الكثير من التحديات للفريق الكتالوني أمام خصم طموح يجيد استغلال عاملي الأرض والجمهور.

موعد مباراة برشلونة وراسينغ سانتاندير اليوم

يدخل برشلونة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بلقب كأس السوبر الإسباني عقب فوزه المثير على ريال مدريد، في الوقت الذي يسعى فيه راسينغ لكتابة فصل جديد في تاريخه وتحقيق مفاجأة مدوية في البطولة.

تُقام مباراة برشلونة ضد راسينغ سانتاندير اليوم وفق التوقيتات التالية:

التاريخ: الخميس 15 يناير 2026

الساعة: 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي



القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وراسينغ

أعلنت شبكة قنوات MBC عن نقل مباراة برشلونة وراسينغ سانتاندير حصريًا في الوطن العربي، سواء عبر البث الفضائي أو المنصات الرقمية.

MBC MASR 2

منصة Shahid VIP

تردد قناة MBC MASR 2 على نايل سات

لمتابعة المباراة عبر القمر الصناعي نايل سات، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على البيانات التالية:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز التصحيح MBC MASR 2 HD نايل سات 12015 عمودي (V) 27500 3/4

أحداث مباراة برشلونة وراسينغ سانتاندير لحظة بلحظة

شهد اللقاء إثارة كبيرة منذ الدقائق الأولى، وفيما يلي أبرز مجريات المباراة حتى تسجيل هدف التقدم:

الدقيقة الحدث 1 صافرة البداية وانطلاق الشوط الأول 9 تسديدة قوية من سليمان كامارا يتصدى لها حارس برشلونة 18 عرضية خطيرة لراسينغ، والحارس الكتالوني يبعد الكرة 20 محاولة لبرشلونة عبر داني أولمو تنتهي بركنية 21 هجمة مرتدة لراسينغ وتسديدة جولياشفيلي في يد الحارس 31 تسديدة بعيدة من ماركوس راشفورد تمر خارج المرمى 33 فرصة خطيرة لبرشلونة عن طريق لامين يامال فوق العارضة 37 تسديدة قوية من مارك بيرنال تمر بجوار القائم 44 محاولة جديدة لراشفورد لكن الحارس يتعامل معها 45 نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 46 انطلاق الشوط الثاني 47 تسديدة زاحفة من يامال تمر بجوار القائم 49 راشفورد يطلق تسديدة قوية والحارس يتصدى 51 فرصة جديدة ليامال يتألق حارس راسينغ في إبعادها 53 ركنية لبرشلونة وتسديدة راشفورد خارج المرمى 65 تسديدة صاروخية من فيرمين لوبيز تصطدم بالدفاع 66 هدف أول لبرشلونة عن طريق فيران توريس بعد مراوغة الحارس

يسعى الفريق الكتالوني لتأكيد تفوقه وحجز بطاقة التأهل، خاصة في ظل المفاجآت التي شهدتها البطولة، وعلى رأسها خروج ريال مدريد من الدور نفسه بعد خسارته أمام ألباسيتي، وهو ما يزيد من حذر برشلونة في بقية دقائق اللقاء.