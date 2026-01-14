يلاشوت.. مباراة مصر والسنغال شغاله بجودة عالية الأن

في أجواء حماسية تترقبها الجماهير العربية والإفريقية، تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى المواجهة المرتقبة بين منتخبي مصر والسنغال، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، في مباراة من العيار الثقيل تحمل طابع الثأر الكروي والصراع التاريخي بين المنتخبين.

وتسعى الجماهير إلى مشاهدة ماتش مصر والسنغال اليوم مجانًا بث مباشر، خاصة مع الأهمية الكبيرة للمباراة التي ستحدد هوية الطرف الأول في المباراة النهائية للبطولة القارية. ويدخل المنتخب المصري اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره نحو التتويج باللقب، مستندًا إلى خبراته الإفريقية العريضة وتاريخه الحافل في البطولة.

ويقود المنتخب الوطني المدير الفني حسام حسن، الذي يطمح في كتابة فصل جديد من الإنجازات مع الفراعنة، معتمدًا على توليفة تجمع بين الخبرة والسرعة والقوة البدنية. ويعوّل الجهاز الفني بشكل خاص على القدرات الهجومية لكل من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش، في اختراق الدفاعات السنغالية وصناعة الفارق في الثلث الأخير من الملعب.

في المقابل، يدخل منتخب السنغال المباراة بمعنويات مرتفعة، مدججًا بالعديد من النجوم أصحاب الخبرات الأوروبية، وعلى رأسهم ساديو ماني، الذي يمثل مصدر قلق دائم للدفاع المصري، بعدما شكّل عقدة للفراعنة في السنوات الأخيرة، سواء في نهائي كأس أمم إفريقيا أو في تصفيات كأس العالم. ويتميز منتخب “أسود التيرانجا” بالقوة البدنية والسرعة في التحول الهجومي، ما ينذر بمباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

ومن المنتظر أن تشهد بداية اللقاء حذرًا تكتيكيًا من الجانبين، مع صراع قوي في منطقة وسط الملعب من أجل فرض السيطرة والاستحواذ، ومحاولة تسجيل هدف مبكر قد يغيّر مجريات المباراة بالكامل. كما يتوقع أن تلعب التفاصيل الصغيرة، مثل الكرات الثابتة والأخطاء الفردية، دورًا حاسمًا في تحديد الفائز.

وبخصوص القناة الناقلة لمباراة مصر والسنغال مباشر، تمتلك شبكة قنوات beIN SPORTS الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس أمم إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تُنقل المباراة عبر قنوات beIN SPORTS MAX 1 و2 و3 و4 للمشتركين. وفي الوقت نفسه، يمكن للجماهير متابعة المباراة مجانًا عبر بعض القنوات الأرضية مثل القناة الجزائرية الأرضية أو القناة الرياضية المغربية حسب نطاق البث.

أما عن موعد مباراة مصر والسنغال اليوم بث مباشر، فتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

كما توفر خدمة beIN CONNECT وتطبيق TOD إمكانية البث المباشر لمباراة مصر والسنغال اليوم بجودة عالية وبدون تقطيع، عبر الاشتراك في الباقات المخصصة، لتلبية رغبات الجماهير الراغبة في متابعة اللقاء لحظة بلحظة.