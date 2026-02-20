“Al Ahly vs Espérance” موعد مباراة الاهلى والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة للمباراة

مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا 2026 والقنوات الناقلة للمباراة من اهم ما يتم البحث عنه، حيث تشهد بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2025-2026 مواجهات نارية في دور ربع النهائي، حيث أسفرت القرعة عن لقاء قوي بين الفريق المصري الأهلي ونظيره التونسي الترجي التونسي. ويأمل جمهور الأهلي في متابعة مباراة حماسية تعكس قوة الفريق الطامح لاستعادة لقب البطولة بعد آخر تتويج له في موسم 2023-2024، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا السطور القادمة.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

تم تحديد مواعيد مباريات الذهاب والإياب ضمن ربع النهائي على النحو التالي:

مباراة الذهاب: أحد أيام 13 أو 14 أو 15 مارس 2026.

مباراة الإياب: أحد أيام 20 أو 21 أو 22 مارس 2026.

القنوات الناقلة والتردد

سيتم بث مباريات الأهلي والترجي عبر القنوات الرياضية الناقلة لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مثل:

قناة beIN Sports HD 1

قناة beIN Sports HD 2

التردد على نايل سات:

التردد: 12226

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تاريخ الفريقين في البطولة

تأهل الأهلي إلى ربع النهائي بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط من انتصارين وأربع تعادلات، مؤكداً مكانته كأحد أبرز الفرق المصرية والأفريقية. من جانبه، يسعى الترجي التونسي لمواصلة مسيرته القوية في البطولة والتقدم نحو نصف النهائي، بعد أن قدم أداءً متوازنًا في مراحل المجموعات.

ويطمح الأهلي إلى الاستفادة من خبراته السابقة في البطولة لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره نحو استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا، فيما يعد اللقاء فرصة للجماهير لمتابعة مباراة مليئة بالإثارة والتشويق بين قطبي الكرة الإفريقية.