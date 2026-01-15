al ahly vs tala ea el gaish ..موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقنوات الناقلة مجانا في كأس عاصمة مصر 2026

تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة قوية بين الأهلي وطلائع الجيش، مساء اليوم الخميس 15 يناير 2026، على ملعب ستاد السلام بالقاهرة، ضمن الجولة السابعة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر. تأتي هذه المباراة في ظروف صعبة على المارد الأحمر الذي يسعى لتعويض النقاط وتعزيز فرصه في التأهل إلى الدور ربع النهائي.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ستكون المباراة اليوم الخميس 15 يناير 2026، وفق المواعيد التالية:

الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات

ويستضيف اللقاء ملعب ستاد السلام، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز والمنافسة على بطاقة التأهل.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر 2026

تنقل مباراة الأهلي وطلائع الجيش مباشرة عبر قناة On Sport 1 HD، الناقل الحصري لجميع مباريات كأس عاصمة مصر، ويتولى التعليق على اللقاء المعلق الرياضي عصام عبده، الذي سيقدم تغطية شاملة قبل وبعد المباراة.

تردد قناة On Sport وطريقة تنزيلها

يمكن لمتابعي المباريات المصرية والعربية استقبال قناة On Sport 1 HD على أجهزة الاستقبال عبر القمر الصناعي نايل سات، لمتابعة كل المباريات المحلية والدوريات مباشرة بجودة عالية.

التردد:

القناة: On Sport 1 HD

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

طريقة تنزيل القناة على الرسيفر:

الدخول إلى قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال. اختيار “تركيب يدوي” أو “إضافة تردد جديد”. إدخال بيانات التردد بدقة (القمر الصناعي، التردد، الاستقطاب، معدل الترميز). الضغط على “بحث” أو “Scan” للعثور على القناة. بعد انتهاء البحث، حفظ القناة في قائمة القنوات لمتابعتها لاحقًا.

بهذه الطريقة يمكنك متابعة جميع المباريات المحلية مثل مباراة الأهلي وطلائع الجيش مباشرة عبر On Sport 1 HD بجودة ممتازة.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل الجولة الأخيرة

الترتيب الفريق عدد المباريات النقاط 1 طلائع الجيش 5 10 2 إنبي 5 9 3 فاركو 6 9 4 المقاولون العرب 5 8 5 غزل المحلة 5 7 6 الأهلي 5 6 7 سيراميكا كليوباترا 5 3

تمثل هذه المباراة فرصة أخيرة للأهلي لتعويض بعض النقاط، وإثبات قوة العناصر الشابة التي يعتمد عليها الفريق في هذه النسخة من البطولة. الفوز اليوم قد يمنح الأهلي الأمل في التأهل، في انتظار نتائج باقي المجموعات.

يبقى الموعد مع الأهلي وطلائع الجيش اليوم الخميس 15 يناير 2026 لحظة حاسمة في مشوار الفريق بالبطولة. جماهير الأهلي تأمل أن تقدم العناصر الشابة أداءً مميزًا وتحقيق الفوز الذي يفتح الطريق نحو ربع النهائي، بينما يطمح طلائع الجيش لتأكيد تصدره للمجموعة.