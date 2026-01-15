al ahly vs tala’ea el gaish قناة تنقل مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر.. ماتش الاهلي مولع

يستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر 2025/2026، في مباراة مهمة ضمن حسابات التأهل للمراحل التالية من البطولة. يدخل الأهلي اللقاء برصيد 6 نقاط في المركز السادس قبل الأخير بالمجموعة الأولى، بينما يتصدر طلائع الجيش المجموعة برصيد 10 نقاط ويضمن التأهل للدور المقبل، مما يجعل المباراة حاسمة للمارد الأحمر للحفاظ على فرصه في التأهل ضمن أفضل ثوالث المجموعات.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

  • اليوم والتاريخ: الخميس 15 يناير 2026
  • الملعب: استاد السلام، القاهرة
  • موعد المباراة: الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة
  • الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية
  • الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

يمكن متابعة المباراة على القنوات والمنصات التالية:

القناة / المنصة نوع البث المعلق
On Sport 1 HD مباشر عصام صادق
ON Time Sports App عبر الإنترنت عصام صادق

وتوفر القناة البث المباشر بجودة HD، بالإضافة إلى التحليل الفني قبل وبعد المباراة لمتابعة كل تفاصيل اللقاء.

تشكيل الأهلي الرسمي ضد طلائع الجيش

أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، عن التشكيل الأساسي للمباراة على النحو التالي:

  • حراسة المرمى: حمزة علاء
  • خط الدفاع: ياسين مرعي – أحمد رمضان بيكهام – محمد شكري
  • خط الوسط: إبراهيم الأسيوطي – محمد علي بن رمضان – إبراهيم عادل – حسين الشحات
  • خط الهجوم: محمد عبدالله – جراديشار – حمزة عبدالكريم

ويبرز في التشكيل الجديد لاعبو وسط وهجوم الفريق مثل بن رمضان، الشحات، وجراديشار، الذين من المتوقع أن يكونوا مفتاح الأهلي لتحقيق الفوز في مواجهة اليوم.

تعتبر مواجهة طلائع الجيش حاسمة للأهلي، إذ يحتاج الفوز مع انتظار نتائج الفرق الأخرى في مجموعته أو المجموعتين الأخريين مثل فاركو، المقاولون العرب، وغزل المحلة، للحفاظ على فرصة التأهل ضمن أفضل ثوالث. كما يدخل الأهلي المباراة بعد الفوز الكبير على فاركو بنتيجة 4/1، وهو ما يمنحه دفعة معنوية قبل مواجهة طلائع الجيش

