الألعاب الأولمبية الشتوية 2026: التزلج على الثلوج 2026 winter olympics women’s snowboarding halfpipe لا يفــوتك اليوم عبر هذه القناة

تواصل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو كورتينا 2026 خطف أنظار عشاق الرياضات الثلجية حول العالم، بعدما شهد اليوم الخامس منافسات قوية ومستويات فنية عالية، تنوعت بين التزلج الألبي، والتزلج الفني، وسباقات السرعة، وسط أجواء حماسية وأرقام لافتة عززت قيمة هذه النسخة الأولمبية.

الألعاب الأولمبية الشتوية 2026: التزلج على الثلوج

كتب المتزلج السويسري فرانجو فون ألمن اسمه بحروف من ذهب في سجل الألعاب الأولمبية الشتوية، بعدما توج بالميدالية الذهبية الثالثة له في هذه الدورة، إثر فوزه بسباق Super-G للرجال الذي أُقيم على منحدرات بورميو.

هذا الإنجاز النادر وضع فون ألمن ضمن قائمة محدودة من الرياضيين الذين نجحوا في حصد ثلاث ذهبيات خلال دورة أولمبية واحدة، متفوقًا على الأمريكي ريان كوكران سيغل صاحب الميدالية الفضية، في سباق أظهر فيه السويسري تفوقًا واضحًا وأداءً استثنائيًا نال إشادة واسعة من المتابعين والخبراء.

فرنسا تحصد ذهبية الرقص على الجليد

في منافسات التزلج الفني، تألق الثنائي الفرنسي في مسابقة الرقص على الجليد، بعدما قدما عرضًا فنيًا متكاملًا جمع بين الإبداع والدقة، رغم خضوع بعض الحركات لمراجعات تقنية من لجنة التحكيم.

وفي النهاية، حسم الثنائي الفرنسي الميدالية الذهبية، بينما حل المنتخب الأمريكي في المركز الثاني، في واحدة من أجمل وأبرز لحظات اليوم على صعيد الأداء الفني.

الولايات المتحدة وهولندا تواصلان التألق

واصلت الولايات المتحدة حضورها القوي في اليوم الخامس، بعدما توج جوردان ستولتز بذهبية سباق 1000 متر في التزلج السريع، مسجلًا رقمًا أولمبيًا جديدًا.

كما فرض الأمريكيون سيطرتهم على منافسات الموجولز، بحصد المركزين الأول والثاني عن طريق إليزابيث ليملي وجايلين كوف، ليؤكدوا مكانتهم كقوة كبرى في الألعاب الشتوية.

ومن جانبها، واصلت هولندا تألقها المعتاد في سباقات السرعة على الجليد، محافظة على حضورها القوي بين كبار المنافسين.

ترتيب الميداليات بعد اليوم الخامس

على مستوى الترتيب العام للميداليات، حافظت النرويج على الصدارة بفضل تفوقها التقليدي في منافسات التزلج الريفي، فيما قفزت سويسرا إلى المركز الثاني بعد نتائجها القوية في التزلج الألبي.

أما إيطاليا، الدولة المستضيفة، فجاءت في المركز الثالث مستفيدة من نتائج مميزة في سباقات التتابع المختلط، وسط دعم جماهيري كبير أضفى أجواءً حماسية على المنافسات.

تردد قناة BBC الناقلة لمنافسات الأولمبياد الشتوي 2026

تنقل قنوات BBC البريطانية عددًا من منافسات الألعاب الأولمبية الشتوية 2026، خاصة عبر التغطيات الرياضية والتحليلية المصاحبة للأحداث، ويمكن متابعة قناة BBC Arabic TV على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

حمل اليوم الخامس من أولمبياد ميلانو كورتينا 2026 تنوعًا رياضيًا لافتًا، وإنجازات تاريخية، وأرقامًا قياسية جديدة، عكست المستوى العالي للمنافسة في هذه النسخة، مع استمرار الترقب لما ستكشف عنه الأيام المقبلة من مفاجآت ولحظات لا تُنسى في عالم الرياضات الشتوية.