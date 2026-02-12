“هــدفين نــار” القنوات الناقلة لمباراة برشلونة اتلتيكو مدريد barca vs atletico اليــوم بصوت مدحت شلبي في نصف نهائي كاس ملك اسبانيا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإسبانية مساء الخميس 12 فبراير/شباط 2026 إلى قمة نارية تجمع بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. ويبحث متابعو الكرة في العالم العربي عن القنوات التي ستنقل هذا اللقاء المرتقب، إضافة إلى كيفية مشاهدة البث المباشر والتعليق، وتتميز هذه المباراة بأهميتها التكتيكية والفنية، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الفريقين على بطاقة التأهل إلى النهائي، ما يجعل معرفة القنوات الناقلة أمرًا أساسيًا لعشاق الرياضة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة اتلتيكو مدريد

يستضيف أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة على ملعب ميتروبوليتانو في مباراة الذهاب بالنصف النهائي، في وقت يسعى فيه كلا الفريقين لتعزيز موقعه في المسابقة وتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل مهمة الإياب.

تنطلق المباراة في:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد القنوات الناقلة

أعلنت شبكة قنوات MBC عن بث مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد عبر شاشتها، حيث تمتلك حقوق نقل بطولة كأس ملك إسبانيا 2025/2026 في المنطقة العربية، وتقدم تغطية مباشرة للمواجهة المرتقبة، إضافة إلى تحليلات قبل وبعد المباراة.

القناة الناقلة الرسمية:

MBC مصر 2

قناة mbc masr 2

إلى جانب البث التلفزيوني، يمكن متابعة المباراة عبر المنصة الرقمية شاهد، التي توفر بثًا مباشرًا للمباريات التي تنقلها قناة MBC مصر 2، مع إمكانية التسجيل ومتابعة الحدث عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز الذكية.

تُعرف شبكة MBC بتقديمها تغطية تحليلية مميزة قبل وبعد المباريات، من خلال الاستوديو التحليلي الذي يضم خبراء ومحللين رياضيين، مما يُثري تجربة المشاهدة.

وأُعهد بالتعليق على المباراة لمعلق كرة القدم المصري مدحت شلبي، الذي يضيف خبرته وطابعه الخاص على أحداث اللقاء.

يمثل تحديد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد عنصرًا مهمًا لعشاق كرة القدم، حيث تتيح MBC مصر 2 ومنصة شاهد متابعة المواجهة بشكل مباشر وجودة عالية. ومع الأهمية الكبيرة لهذه القمة، ينتظر الجمهور لحظة صافرة البداية مساء الخميس، في واحدة من أبرز مواجهات الموسم في كأس ملك إسبانيا.

بث مباشر احداث barca vs atletico

