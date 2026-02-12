barcelona vs atlético madrid الشوط الثاني مباراة برشلونة اتلتيكو مدريد بصوت مدحت شلبي.. اهداف اتليتكو اليـــوم

تشهد العاصمة الإسبانية مدريد مساء الخميس 12 فبراير/شباط 2026 مواجهة نارية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. ويستعد حامل اللقب برشلونة لمواصلة مشواره الناجح، بينما يسعى أتلتيكو لاستغلال أرضه وجمهوره لتعزيز فرصه في بلوغ النهائي، تتجه أنظار عشاق الكرة الإسبانية نحو ملعب ميتروبوليتانو، حيث تأتي المباراة بعد انتصار برشلونة في مواجهة الدور الأول للدوري الإسباني بنتيجة (3-1) على أتلتيكو، مما يزيد من إثارة اللقاء التكتيكي والفني.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

اليوم: الخميس 12 فبراير/شباط 2026

الملعب: ميتروبوليتانو، مدريد

توقيت القاهرة: 10:00 مساءً

توقيت مكة المكرمة: 11:00 مساءً

توقيت أبوظبي: 12:00 بعد منتصف الليل

القنوات الناقلة وتردد قناة MBC مصر 2

ستُنقل المباراة مباشرة في المنطقة العربية عبر:

القناة: MBC مصر 2

التردد: 11823

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

كما يمكن متابعة المباراة عبر منصة شاهد للبث المباشر.

أحداث الشوط الأول بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة

الدقيقة الحدث 1 انطلاق المباراة 3 فرصة خطيرة لأتلتيكو مدريد، حارس برشلونة خوان غارسيا ينقذ المرمى 6 هدف أول لأتلتيكو مدريد عن طريق أديمولا لوكمان بعد خطأ من غارسيا 13 الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد، أنطوان غريزمان يسجل 24 محاولة تهديفية من يوليان ألفاريز تمر خارج الإطار 26 كرة ثابتة ينفذها داني أولمو، الهجمة تتوقف أمام لامين يامال 30 هجمة خطيرة من أتلتيكو، غريزمان يهدد مرمى برشلونة 33 الهدف الثالث لأتلتيكو عبر أديمولا لوكمان 40 الهدف الرابع لأتلتيكو مدريد، يوليان ألفاريز يضيف الهدف

شهد الشوط الأول سيناريو غريبًا وانهيار دفاعي لبرشلونة، مع سيطرة كاملة لأصحاب الأرض الذين استغلوا الثغرات لزيادة الفارق إلى 4 أهداف قبل نهاية الشوط الأول.

تستمر مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب نصف النهائي لتكون منعطفًا مهمًا نحو النهائي، وسط ترقب جماهيري واسع وتحليل تكتيكي مستمر على MBC مصر 2 ومنصة شاهد، حيث ينتظر الشوط الثاني ليتضح مصير اللقاء