barcelona vs atlético madrid أتلتيكو مدريد ضد برشلونة القنوات الناقلة في كأس ملك إسبانيا.. مـــاتش البارسا مولع

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الإسبانية مساء اليوم إلى العاصمة مدريد، حيث يستضيف ملعب ميتروبوليتانو مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2025/2026، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا بين عملاقين من كبار الليغا.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم

تُقام مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد مساء الخميس 12 فبراير/شباط 2026، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وتنطلق صافرة البداية في المواعيد التالية:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 12:00 بعد منتصف الليل بتوقيت أبوظبي

مشوار الفريقين إلى نصف النهائي

بلغ برشلونة هذا الدور بعد فوز صعب على ألباسيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف في ربع النهائي، ليؤكد استمراره في المنافسة على جميع البطولات المحلية هذا الموسم.

في المقابل، يدخل أتلتيكو مدريد اللقاء بطموحات كبيرة في استغلال عاملي الأرض والجمهور، سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية تُقربه من بلوغ النهائي لأول مرة منذ سنوات

تشكيل برشلونة

يخوض برشلونة المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما قدم سلسلة نتائج قوية في مختلف المسابقات، ونجح في التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد، ما يعكس الاستقرار الفني الذي يعيشه الفريق تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك.

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي – باو كوبارسي – إريك جارسيا – أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج – مارك كاسادو – لامين يامال – داني أولمو – فيرمين لوبيز

خط الهجوم: فيران توريس

تشكيل اتليتكو كاتلي:

حراسة المرمى: خوان موسو.

خط الدفاع: ماتيو روجيري – دافيد هانكو – مارك بوبيل – ناهويل مولينا.

خط الوسط: ماركوس يورينتي – كوكي – جوليان سيميوني.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان – جوليان ألفاريز – أديمولا لوكمان.

على الجانب الآخر، يعتمد أتلتيكو مدريد على تنظيمه الدفاعي المعروف، وقوة لاعبيه في المواجهات الكبرى، إضافة إلى الدعم الجماهيري الكبير المنتظر في ملعب ميتروبوليتانو.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

أعلنت شبكة قنوات MBC حصولها على حقوق بث مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث تُنقل المواجهة عبر شاشة:

قناة MBC مصر 2

كما يمكن متابعة اللقاء عبر منصة شاهد.

تردد قناة MBC مصر 2 الناقلة للمباراة

يمكن ضبط قناة MBC مصر 2 على القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 11823

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

معلق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

أسندت مهمة التعليق على أحداث مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد إلى المعلق المصري مدحت شلبي، الذي يضيف بصمته المعتادة على القمم الكروية الكبرى.

تعد مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد واحدة من أبرز مباريات الموسم في الكرة الإسبانية، لما تحمله من صراع تكتيكي وطموحات كبيرة من الطرفين، في طريق البحث عن بطاقة التأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، وسط ترقب جماهيري واسع داخل وخارج إسبانيا.