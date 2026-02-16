“Barcelona vs Girona” قنـاة تنقـل مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الاسباني 2026 لا تفوتها

مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني لموسم 2026 من أهم ما يتم البحث عنه، حيث تتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى مواجهة قوية تجمع برشلونة مع جيرونا في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين ضمن منافسات الدوري الإسباني. المباراة تُعد ديربي كتالوني مثير، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية سواء من أجل المنافسة على المراكز المتقدمة أو تحسين موقعه في جدول الترتيب، وهو ما يمنح المواجهة طابعًا حماسيًا خاصًا.

موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، في توقيت مناسب لعشاق الليغا في الوطن العربي، ما يرفع من نسب المتابعة الجماهيرية للقاء المنتظر.

القنوات الناقلة للمباراة

سيتم نقل المباراة عبر شاشة بي إن سبورتس وتحديدًا قناة beIN Sports 1 HD، حيث توفر الشبكة تغطية مميزة تشمل استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة، إلى جانب نخبة من أبرز المحللين والمعلقين الرياضيين.

تردد بي ان سبورت

يمكن استقبال القناة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 11013

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

خطوات ضبط القناة الناقلة

لمتابعة المباراة، يمكن ضبط جهاز الاستقبال بسهولة عبر الدخول إلى قائمة الإعدادات، ثم اختيار التركيب أو البحث اليدوي، وبعدها إدخال بيانات التردد السابقة بدقة. عقب ذلك يتم الضغط على بحث، والانتظار حتى يتم تحميل القناة، ثم حفظها ضمن القائمة للاستمتاع بالمشاهدة.