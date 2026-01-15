Barcelona vs Racing القنوات الناقلة لمباراة برشلونة اليوم بتعليق عصام عبده في كاس ملك اسبانيا

يحل نادي برشلونة الإسباني ضيفًا ثقيلًا على فريق راسينغ سانتاندير، في مواجهة مرتقبة تجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا نظرًا لفارق الخبرات والطموحات بين الفريقين، ورغبة كل طرف في حجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي، ويخوض الفريق الكتالوني المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه مؤخرًا بلقب كأس السوبر الإسباني، بينما يأمل راسينغ سانتاندير في استغلال عاملي الأرض والجمهور لصناعة مفاجأة مدوية أمام أحد عمالقة الكرة الإسبانية.

موعد مباراة برشلونة وراسينغ سانتاندير

تقام مباراة برشلونة ضد راسينغ سانتاندير يوم الخميس 15 يناير 2026، على أرضية ملعب إل ساردينيرو، ضمن مواجهات ثمن نهائي كأس الملك.

توقيت انطلاق المباراة:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية

الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وراسينغ سانتاندير

تنقل مباراة برشلونة وراسينغ سانتاندير بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة قنوات MBC، وذلك ضمن حقوق بث بطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي.

MBC مصر 2

وتعد القناة مفتوحة، ما يتيح متابعة اللقاء مجانًا عبر شاشات التلفزيون.

تردد قناة MBC مصر 2 الناقلة للمباراة

يمكن استقبال قناة MBC مصر 2 عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح نايل سات 12015 رأسي (V) 27500 5/6

تتوفر متابعة البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت من خلال منصة شاهد، سواء عبر الموقع الرسمي أو التطبيق على الهواتف الذكية وأجهزة التلفاز الذكية، ما يمنح المشاهدين تجربة متابعة مرنة بجودة عالية.

معلق مباراة برشلونة وراسينغ سانتاندير

أسندت شبكة MBC ومنصة شاهد مهمة التعليق على مباراة برشلونة وراسينغ سانتاندير إلى المعلق عصام عبده، الذي يتولى الوصف الصوتي لأحداث اللقاء.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام راسينغ سانتاندير

من المنتظر أن يجري المدرب هانز فليك بعض التعديلات على تشكيل برشلونة، مع إراحة بعض العناصر الأساسية، وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: جواو كانسيلو – رونالد أراوخو – جول كوندي – أليخاندرو بالدي

خط الوسط: إيلكاي جوندوجان – بيدري – فيرمين لوبيز

خط الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – لامين يامال

مباراة برشلونة ضد راسينغ سانتاندير

المباراة: راسينغ سانتاندير × برشلونة

البطولة: كأس ملك إسبانيا 2025-2026

الدور: دور الـ16

الملعب: إل ساردينيرو

القنوات الناقلة: MBC مصر 2

المعلق: عصام عبده

المشاهدة عبر الإنترنت: منصة شاهد

تُقام المباراة بنظام المواجهة الواحدة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، يتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية، ثم ركلات الترجيح لتحديد المتأهل إلى الدور ربع النهائي.