Barcelona vs Racing تشكيل برشلونة ضد راسينج سانتاندير اليوم في كأس ملك اسبانيا والقنـاة الناقلة مجانا اليوم

يستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة قوية أمام مضيفه راسينج سانتاندير، مساء الخميس 15 يناير 2026، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا 2025-2026. ويطمح الفريق الكتالوني لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية بعد تتويجه مؤخرًا بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد، في مباراة شهدت الأداء المميز والروح القتالية للفريق.

تشكيل برشلونة

أعلن المدير الفني هانزي فليك عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به برشلونة اللقاء، وجاء كالتالي:

خط الدفاع: كوندي – كوبارسي – مارتن – بالدي

خط الوسط: بيرنال – كاسادو – أولمو

خط الهجوم: لامين يامال – فيران توريس – ماركوس راشفورد

البدلاء: شتيجن – كانسيلو – أراوخو – بيدري – ليفاندوفسكي – رافينيا – فيرمين – روني – إريك – تشيزني – تومي

ويتصدر الشاب لامين يامال الهجوم إلى جانب فيران توريس وماركوس راشفورد، في مباراة يسعى فيها برشلونة لاستغلال خبراته ومهارات لاعبيه لمواصلة المشوار في الكأس.

موعد مباراة برشلونة وراسينج سانتاندير

تقام المباراة مساء يوم الخميس 15 يناير 2026 على ملعب إل ساردينيرو، وتنطلق صافرة البداية في:

الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة

الساعة 23:00 بتوقيت السعودية

القناة الناقلة

تنقل المباراة شبكة MBC مصر 2 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكن متابعة اللقاء عبر القناة على التردد التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 12015 رأسي (V) 27500 5/6

كما يمكن متابعة البث المباشر عبر منصة شاهد على الإنترنت للهواتف الذكية والأجهزة الذكية.

يأتي برشلونة إلى المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على ريال مدريد 3-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني، بينما يسعى راسينج سانتاندير لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتكرار المفاجأة أمام حامل اللقب، بعد تأهله للدور الحالي إثر فوزه على فياريال في دور الـ32.