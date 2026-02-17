benfica vs real madrid قنــاة تبث مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا اليوم في ماتش جـــامد لا تفوته

تتجدد الإثارة القارية من جديد عندما يلتقي ريال مدريد مع بنفيكا في مواجهة أوروبية مرتقبة، تأتي بعد أسابيع قليلة من لقاء سابق شهد أحداثًا مثيرة ونتيجة مفاجئة. ويسعى كل طرف في هذه المباراة إلى فرض كلمته، وسط ترقب جماهيري كبير لما ستحمله الدقائق التسعين من ندية وتشويق.

موعد مباراة ريال مدريد وبنفيكا

رغم القيمة الكبيرة للناديين على الساحة الأوروبية، فإن المواجهات المباشرة بينهما تبقى نادرة نسبيًا. وتشير الأرقام التاريخية إلى تفوق بنفيكا من حيث عدد الانتصارات والحصيلة التهديفية، بينما يدخل ريال مدريد هذه المباراة بهدف تعديل الكفة وتقديم صورة مختلفة عن اللقاء السابق.

تُقام مباراة ريال مدريد وبنفيكا اليوم الثلاثاء 17 فبراير/شباط 2026، على ملعب دا لوز في العاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

موعد انطلاق المباراة:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية

الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي

ق 1: انطلاق المباراة وبداية حذرة من الطرفين.

ق 9: أول تهديد لريال مدريد عبر تسديدة من الفرنسي كيليان مبابي.

ق 14: ركلة ركنية لصالح بنفيكا.

ق 15: مرور ربع ساعة والنتيجة ما زالت تشير إلى التعادل السلبي (0-0).

ق 20: استحواذ نسبي من ريال مدريد مع محاولات لاختراق دفاع بنفيكا.

يدخل ريال مدريد اللقاء وهو عازم على مصالحة جماهيره، بعد خيبة الأمل في النسخة الماضية من البطولة، حين ودع المنافسات من الدور ربع النهائي. ويعتمد الفريق الملكي على قوته الهجومية بقيادة مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور، إلى جانب خبرته التاريخية في البطولة التي توج بلقبها 15 مرة.

على الجانب الآخر، يطمح بنفيكا إلى تكرار تفوقه الأخير على ريال مدريد، مستندًا إلى عاملي الأرض والجمهور، إضافة إلى التنظيم التكتيكي العالي. ويسعى الفريق البرتغالي إلى استغلال أي أخطاء دفاعية من الضيوف، من أجل الخروج بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه في التأهل.

تشكيل ريال مدريد أمام بنفيكا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ألفارو كاريراس – أنطونيو روديجر – دين هويسن – ترينت ألكسندر أرنولد

خط الوسط: أردا جولر – أوريلين تشواميني – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي

البدلاء: لونين، كارفاخال، ألابا، داني سيبايوس، إبراهيم دياز، فران جارسيا، فيرلاند ميندي، وعدد من العناصر الشابة.

تبقى مباراة ريال مدريد وبنفيكا واحدة من أبرز مواجهات هذه المرحلة من دوري أبطال أوروبا، لما تحمله من تاريخ، ونجوم، ورغبة متبادلة في حسم الصراع مبكرًا. وبين سعي ريال مدريد لتغيير الصورة، وطموح بنفيكا لتأكيد التفوق، تبقى كل الاحتمالات واردة حتى صافرة النهاية.