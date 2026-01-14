“egypt vs senegal 2026”.. موعد مباراة مصر والسنغال والقنوات الناقله اليوم 1/2 نهائي كأس أمم أفريقيا

يترقب ملايين المصريين اليوم المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره السنغالي في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة بالمغرب، حيث يسعى المنتخب المصري لمواصلة مشواره نحو اللقب القاري بعد أداء متميز في الأدوار السابقة وتشهد الأجواء داخل معسكر الفراعنة حالة من التركيز والانضباط الكامل، مع حرص الجهاز الفني واللاعبين على تقديم أفضل أداء لضمان الفوز والتأهل إلى النهائي.

موعد مباراة مصر والسنغال والقنوات الناقله

تنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية ويأتي توقيت المباراة في السعودية عند الساعة الثامنة مساء، بينما تختلف مواعيدها بحسب المناطق الأخرى، ما يجعل متابعة اللقاء أمرا حيويا لعشاق الكرة الإفريقية في جميع الدول العربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت ماكس 1 أحداث المباراة مباشرة، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من المحللين الرياضيين لتقديم تغطية شاملة قبل وبعد اللقاء بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المباراة عبر القناة الجزائرية الأرضية HD، التي توفر بثا مجانيا عالي الجودة، ما يجعلها خيارا مناسبا لمتابعة نصف النهائي دون الحاجة للاشتراك في القنوات المدفوعة.

ترددات القنوات الناقلة

● تردد قناة بي إن سبورت ماكس 1: 12188، الاستقطاب أفقي H، معدل الترميز 27500.

● تردد القناة الجزائرية الأرضية: 11680 على نايل سات، الاستقطاب أفقي H، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد السنغال

يعتمد المنتخب المصري على مجموعة من أبرز اللاعبين في صفوفه لضمان قوة هجومية ودفاعية متوازنة حراسة المرمى تضم محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد صبحي في الدفاع، يبرز كل من محمد هاني وخالد صبحي وياسر إبراهيم ومحمد إسماعيل وأحمد عيد ورامي ربيعة وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح أما وسط الملعب، فيتواجد مروان عطية ومحمود صابر ومحمد شحاتة وإمام عاشور وحمدي فتحي ومهند لاشين وأحمد السيد زيزو ومحمود تريزيجيه وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي وفي الهجوم، يقود الصفوف عمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد صلاح وصلاح محسن وأسامة فيصل.

تعد مباراة اليوم محطة حاسمة في مسيرة منتخب مصر، إذ يسعى اللاعبون لإثبات قدراتهم وتقديم أداء يليق بتطلعات الجماهير، وسط متابعة واسعة على المستويين المحلي والعربي، مع توقعات بمواجهة قوية تكتيكيا وفنيا بين الفراعنة وأسود التيرانجا.