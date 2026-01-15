maroc VS SENEGAL.. موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

يستعد المنتخب المغربي لمواجهة قوية أمام السنغال في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعد تأهلهما عبر نصف النهائي. ويطمح المغرب إلى إحراز اللقب للمرة السابعة في تاريخه، بينما يسعى السنغال لاستعادة المجد بعد ظهوره القوي في النسخ الأخيرة من البطولة، شهدت نصف النهائي مواجهات مثيرة، حيث تمكن المغرب من الفوز على نيجيريا بركلات الترجيح، بينما تغلبت السنغال على مصر بهدف ساديو ماني.

موعد نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

اليوم: الأحد المقبل

التوقيت: 9:00 مساءً بتوقيت المغرب

الملعب: المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله – الرباط

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد السنغال

المغربية الرياضية (Arryadia Sports) التردد عبر نايل سات: 12226

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 الجزائرية الأرضية (ENTV) البث الأرضي متاح على القنوات المحلية الجزائرية لتغطية المباراة مباشرة في الوطن العربي

البث الرقمي

بعض المنصات الرسمية تتيح متابعة المباراة عبر الإنترنت بجودة عالية، مع تعليق عربي مباشر.

النتائج المؤهلة للنهائي

المغرب ضد نيجيريا

انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي 0-0.

سجل المغرب الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

تألق حارس المغرب في التصدي لركلتي نيجيريا الحاسمتين.

السنغال ضد مصر

فاز المنتخب السنغالي بهدف وحيد سجله ساديو ماني في الدقيقة 78.

شهد اللقاء سيطرة متبادلة بين الفريقين، مع فرص حقيقية للمنتخب المصري لم تُستغل.

بذلك يتأهل السنغال إلى النهائي للمرة الثالثة خلال آخر أربع نسخ من البطولة.

مباراة مصر ونيجيريا

المباراة: مصر ضد نيجيريا

التوقيت: السبت المقبل

الملعب: محمد الخامس

تعد مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال واحدة من أكثر المباريات انتظارًا هذا الموسم، حيث يسعى كل منتخب إلى حصد اللقب وإضافة صفحة جديدة من تاريخ البطولة. يتطلع عشاق كرة القدم في القارة الإفريقية والعالم العربي لمتابعة المباراة وسط أجواء حماسية وتشويق كبير، سواء عبر القنوات التلفزيونية الرسمية أو المنصات الرقمية. نجاح أي من الفريقين في التتويج سيظل علامة بارزة في سجله التاريخي، ويؤكد قوة وتنافسية كرة القدم الإفريقية في كل نسخة من البطولة.