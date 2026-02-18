“مـاتش الأهلـي” موعد مباراة الاهلى والترجى Al Ahly vs Espérance في دوري أبطال أفريقيا في انتظارك قمة مشتعلة

مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا 2026 من اكثر المباريات بحثا، تترقب جماهير كرة القدم في مصر وتونس والعالم العربي مباراة قوية بين الأهلي والترجي التونسي ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2025-2026. وتعد هذه المباراة من أهم مواجهات الموسم، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز للتقدم نحو نصف النهائي واستعادة أمجادهم القارية، فتابعوا معنا السطور القادمة.

موعد مباراة الاهلى والترجى

المباراة التاريخ القنوات الناقلة التردد الأهلي vs الترجي 13-15 مارس 2026 (ذهاب) beIN Sports HD 1 / HD 2 12226 V 27500 3/4 الترجي vs الأهلي 20-22 مارس 2026 (إياب) beIN Sports HD 1 / HD 2 12226 V 27500 3/4 📋 نسخ البيانات

أهمية المباراة

تمثل مواجهة الأهلي والترجي محطة حاسمة في البطولة، حيث يسعى الأهلي لمواصلة مسيرته القوية بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يطمح الترجي لمواصلة الأداء المميز والمنافسة على نصف النهائي. المباراة تحمل أهمية كبيرة على الصعيد الفني والنفسي لكل فريق، فضلاً عن أنها فرصة لجماهير الكرة الإفريقية لمتابعة مباراة مليئة بالإثارة والتشويق.

تاريخ الوصول إلى ربع النهائي

نجح الأهلي في بلوغ ربع النهائي بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط من انتصارين وأربع تعادلات، معتمدًا على تنظيم دفاعي قوي وأداء هجومي متوازن. أما الترجي التونسي، فقد تأهل بعد تقديم عروض قوية في مراحل المجموعات، ما جعله أحد الفرق المرشحة لتحقيق المفاجآت في البطولة هذا الموسم.

تعد هذه المواجهة فرصة للفريقين لإظهار خبراتهما القارية ومهارات لاعبيهما، مع وعد بمباراة حافلة بالإثارة لكل عشاق كرة القدم في القارة الإفريقية والعالم العربي.