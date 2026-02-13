“قمـة منتظـرة” موعد مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد في إياب كاس ملك إسبانيا “Barcelona vs Atlético Madrid” والقنوات الناقلة لا تفوتك

تستعد جماهير كرة القدم لمواجهة مثيرة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مشاهدة مباراة مليئة بالإثارة والتحدي بين الفريقين. تأتي هذه المباراة في وقت حاسم، بعد أن أظهر أتلتيكو مدريد أداءً قويًا في مباراة الذهاب، ما يجعل اللقاء الحالي محط أنظار جميع المتابعين.

موعد مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد في إياب

من المقرر أن تقام المباراة يوم 3 مارس المقبل على ملعب كامب نو، معقل الفريق الكتالوني، حيث يسعى برشلونة لتعويض خسارته الثقيلة في الذهاب. ويواجه الفريق الكتالوني مهمة صعبة للغاية، إذ يحتاج إلى الفوز بفارق خمسة أهداف على الأقل للتأهل إلى المباراة النهائية، بعد أن خسر في مباراة الذهاب بنتيجة 4-0 لصالح أتلتيكو مدريد.

القنوات الناقلة والتردد

سيتم نقل المباراة مباشرة على قناة MBC مصر 2، التي توفر تغطية شاملة لكافة أحداث المباراة، بما في ذلك التحليلات الفنية واللقطات الهامة. ولضبط القناة على جهاز الاستقبال، يمكن استخدام التردد التالي:

التردد: 11470

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تعد هذه المباراة فرصة حقيقية لمحبي كرة القدم لمتابعة مستوى الفريقين، ورؤية مدى قدرة برشلونة على العودة بعد الهزيمة الكبيرة، مقابل رغبة أتلتيكو مدريد في تأكيد تفوقه والتأهل بثقة إلى النهائي.

الآداء المتوقع

أداء برشلونة المتوقع في مباراة الإياب

من المتوقع أن يدخل برشلونة مباراة العودة بتشكيل هجومي قوي، مع تعزيز خطوطه الأمامية لمحاولة تعويض الفارق الكبير من مباراة الذهاب. ويركز الفريق الكتالوني على تصحيح الأخطاء السابقة، بعد الأداء المخيب الذي شهد تسجيل أتلتيكو مدريد أربعة أهداف رائعة، أبرزها الهدف العكسي لحارس برشلونة خوان جارسيا، إلى جانب أهداف أنطوان جريزمان، أديمولا لوكمان، وجوليان ألفاريز.

ويعمل برشلونة على تقوية الدفاع لتقليل فرص الهجمات المرتدة لأتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى تنظيم اللعب من منتصف الملعب لبناء هجمات أكثر فعالية وخلق فرص حقيقية للتسجيل، بما يتيح للفريق العودة في النتيجة ومحاولة التأهل إلى المباراة النهائية.