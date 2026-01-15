racing vs barcelona بصوت عصام عبده:: قنـــاة اذاعة مباراة برشلونة ضد راسينغ سانتاندير في كأس ملك إسبانيا 2025-2026

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف أخبار الرياضة
racing vs barcelona بصوت عصام عبده:: قنـــاة اذاعة مباراة برشلونة ضد راسينغ سانتاندير في كأس ملك إسبانيا 2025-2026
racing vs barcelona بصوت عصام عبده:: قنـــاة اذاعة مباراة برشلونة ضد راسينغ سانتاندير في كأس ملك إسبانيا 2025-2026

يستعد فريق برشلونة لمواجهة صعبة أمام راسينغ سانتاندير، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي 2025-2026. يسعى الفريق الكتالوني لمواصلة نتائجه القوية بعد تتويجه بلقب السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد في السعودية، بينما يأمل راسينغ في تحقيق مفاجأة على ملعبه أمام العملاق الكتالوني.

تجدر الإشارة إلى أن كأس ملك إسبانيا غالبا ما تشهد مفاجآت، حيث خرج ريال مدريد مبكرًا هذا الموسم على يد ألباسيتي بعد خسارته 3-2 في دور الستة عشر.

موعد مباراة برشلونة وراسينغ سانتاندير

  • اليوم: الخميس 15 يناير/كانون الثاني 2026
  • التوقيت:
    • 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة
    • 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
    • 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي
  • المكان: ملعب راسينغ سانتاندير

القنوات الناقلة وتردداتها وطريقة المشاهدة

البث التلفزيوني

santander – barcelone.. قنــاة ناقلة لمباراة برشلونة ضد راسينغ سانتاندير في كأس ملك إسبانيا 2026 اليوم في ماتش ناري

  • MBC MASR 2: الناقل العربي المجاني على القمر الصناعي نايل سات.
    • التردد: 11470
    • الاستقطاب: أفقي
    • معدل الترميز: 27500
    • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

البث الرقمي عبر الإنترنت

  • منصة Shahid VIP: البث المباشر عبر الاشتراك في الباقة، مع التعليق الحصري من أحمد النفيسة.
  • يمكن للمشاهدين متابعة المباراة بجودة عالية على الهواتف، الحواسيب، والتلفزيونات الذكية عبر التطبيق.

تشكيل الفريقين المتوقع

المركز راسينغ سانتاندير برشلونة
حارس المرمى دييجو لوبيز تير شتيجن
دفاع بابلو مارتينيز أراوخو
دفاع كريس غوميز بيكيه
دفاع لوكاس بيريز ألبا
دفاع خوسيه مانويل ديست
وسط روبن غارسيا بوسكيتس
وسط أليكس سانشيز فريك دي يونغ
وسط خافي لوبيز غافي
هجوم ألفارو نيجريدو ليفاندوفسكي
هجوم إيزاك كوينكا أنسو فاتي
هجوم كارلوس مارتينيز فيران توريس

أحداث المباراة لحظة بلحظة

الدقيقة 1: انطلاق الشوط الأول بقيادة الحكم، وبداية المباراة في أجواء حماسية على ملعب راسينغ.

معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
“خطيرة”: طرق بسيطة لتنظيف المكواة في دقائق.. هترجع تلمع من جديد