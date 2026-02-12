“ربـاعيـة خطيـرة” اهداف مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد “Barcelona vs Atlético Madrid” في نصف نهائي كاس ملك اسبانيا 2026 اليـوم

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف أخبار الرياضة
barcelona vs atlético madrid أتلتيكو مدريد ضد برشلونة القنوات الناقلة في كأس ملك إسبانيا.. مـــاتش البارسا مولع

شهدت منافسات كأس ملك إسبانيا اليوم مواجهة قوية بين فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد، في مباراة كانت مليئة بالإثارة والندية منذ البداية وحتى صافرة النهاية. يأتي هذا اللقاء ضمن مراحل البطولة التي تشهد منافسة شديدة بين أبرز الأندية الإسبانية على لقب الكأس الغالية، وسط حضور جماهيري كبير ومتابعة إعلامية مكثفة.

موعد مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد

انطلقت المباراة اليوم الساعة 10 وفق التوقيت المحلي في إسبانيا، حيث تابعها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم من مختلف القنوات الرياضية، متحمسين لرؤية المواجهة بين الفريقين العملاقين، ومراقبة الأداء الفردي والجماعي للاعبين.

اهداف مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد

تقدّم فريق أتلتيكو مدريد على برشلونة في مجريات المباراة بعدد من الأهداف المهمة، حيث كانت البداية مع هدف بالخطأ من إريك غارسيا في الدقيقة 7 لصالح أتلتيكو مدريد، وهو هدف منح الفريق الضيف التفوق المبكر.

ثم أضاف أنطوان غريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 14، ليعزز تقدم فريقه ويزيد من صعوبة موقف برشلونة على أرضه. واستمر الضغط الهجومي لأتلتيكو مدريد، حيث سجل أديمولا لوكمان الهدف الثالث في الدقيقة 33 بعد هجمة منظمة رائعة.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، أحرز جوليان ألفاريز الهدف الرابع في الدقيقة 45+2، ليختتم الشوط الأول بأداء هجومي مبهر لصالح أتلتيكو مدريد، ويضع برشلونة في موقف صعب يحتاج معه إلى استعادة التوازن في الشوط الثاني.

القنوات الناقلة للمباراة

تابع عشاق كرة القدم المباراة عبر مجموعة من القنوات الرياضية الناقلة لكأس ملك إسبانيا، أبرزها قنوات beIN Sports التي تتمتع بحقوق بث مباريات الدوري الإسباني وكأس الملك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما قامت القنوات بتوفير تغطية مباشرة للهدف والتحليل الفني لكل حدث مهم داخل المباراة، مع استوديوهات تحليلية لاستعراض أداء اللاعبين والفريقين.

تأتي هذه المباراة ضمن سلسلة مواجهات مثيرة في كأس ملك إسبانيا، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز للتأهل للأدوار التالية والوصول إلى المباراة النهائية. وقد أثبت أتلتيكو مدريد اليوم قدرته على فرض السيطرة الهجومية والضغط على الخصم، بينما يظل برشلونة بحاجة إلى ترتيب أوراقه واستعادة توازنه إذا ما أراد البقاء في المنافسة على اللقب.

