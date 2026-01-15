santander – barcelone.. قنــاة ناقلة لمباراة برشلونة ضد راسينغ سانتاندير في كأس ملك إسبانيا 2026 اليوم في ماتش ناري

تشهد منافسات كأس ملك إسبانيا 2026 مواجهة قوية بين نادي برشلونة الإسباني وفريق راسينغ سانتاندير ضمن مباريات دور الـ 16 للبطولة، وسط حالة كبيرة من الترقب الجماهيري. يسعى برشلونة لمواصلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم بعد تتويجه ببطولة السوبر الإسباني، بينما يأمل راسينغ سانتاندير في مفاجأة خصمه وتحقيق الفوز على أرضه.

موعد مباراة برشلونة وراسينغ سانتاندير

تقام المباراة على ملعب إل ساردينيرو يوم الخميس 15 يناير 2026، وفق المواعيد التالية في الدول العربية:

توقيت مصر: 10:00 مساءً

توقيت السعودية: 11:00 مساءً

توقيت الإمارات: 12:00 منتصف الليل

ويتابع عشاق الكرة الإسبانية هذه المباراة باهتمام كبير، خاصة بعد خروج مفاجئ لبعض الفرق الكبيرة في البطولة هذا الموسم، مثل ريال مدريد أمام ألباسيتي.

القنوات الناقلة ومتابعة البث المباشر

تمتلك قناة MBC MASR 2 حقوق البث الفضائي للمباراة، ويمكن متابعتها عبر القمر الصناعي نايل سات بالمجان، كما يمكن الاشتراك في منصة Shahid VIP لمشاهدة البث الرقمي المباشر لجميع مباريات كأس ملك إسبانيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة MBC MASR 2 HD على نايل سات:

التردد: 12015

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كيفية متابعة المباراة على Shahid VIP

يتيح الاشتراك في منصة Shahid VIP مشاهدة مباراة برشلونة بجودة عالية على الإنترنت، من خلال الدخول إلى صفحة الرياضة على الموقع الرسمي، واختيار مباراة برشلونة ضد راسينغ سانتاندير. ويُعتبر هذا الخيار مناسبًا للراغبين في متابعة المباراة من أي مكان عبر الأجهزة الرقمية.

التعليق على المباراة

يتولى التعليق على أحداث المباراة المعلق الرياضي عصام عبده، حيث من المتوقع أن تضيف خبرته الرياضية مزيدًا من المتعة والإثارة لمتابعة اللقاء.

أهمية المباراة

تمثل هذه المواجهة اختبارًا قويًا لكل فريق في البطولة، حيث يسعى برشلونة للحفاظ على سيطرته والتقدم نحو الأدوار النهائية، بينما يطمح راسينغ سانتاندير إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لإحداث مفاجأة وإقصاء أحد أكبر الفرق الأوروبية.