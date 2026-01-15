santander – barcelone قنـــاة تبث مباراة رسينغ ضد برشلونة في كاس الملك بتعليق عصام مجانا.. ماتش البرسا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو مباراة برشلونة ضد راسينج سانتاندير، ضمن دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا 2025-2026. ويحرص جمهور الفريق الكتالوني على متابعة جميع لقاءات الفريق، خصوصًا بعد الفوز بلقب كأس السوبر الإسباني مؤخرًا، ما يجعل المباراة محط اهتمام كبير.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد راسينج سانتاندير

أعلنت الشبكات الإعلامية عن حقوق بث مباريات كأس ملك إسبانيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأبرزها:

MBC مصر 2: القناة المفتوحة التي تقدم البث المباشر للمباراة مع تعليق عربي ومتابعة فنية شاملة.

منصة شاهد الرقمية: تتيح متابعة المباراة عبر الإنترنت على الهواتف الذكية والأجهزة الذكية، مع إمكانية الوصول خارج المنطقة الجغرافية باستخدام خدمات VPN.

تردد قناة MBC مصر 2 لمتابعة المباراة

يمكن استقبال قناة MBC مصر 2 عبر القمر الصناعي نايل سات، من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 12015 رأسي (V) 27500 5/6

تتيح هذه الإعدادات مشاهدة مباراة برشلونة بجودة عالية على شاشات التلفزيون، مع استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.

ماتش santander – barcelone

تعد متابعة القنوات الرسمية مثل MBC مصر 2 وشاهد ضمانًا لمشاهدة المباراة بجودة عالية وبدون تقطيع، إضافة إلى الاستفادة من التحليلات الفنية، والإحصائيات المباشرة، والتعليق الاحترافي الذي يُسهل على المشاهد متابعة مجريات اللقاء.

المركز اللاعب حارس المرمى شتيجن ظهير أيمن كوندي قلب دفاع 1 كوبارسي قلب دفاع 2 مارتن ظهير أيسر بالدي وسط دفاعي بيرنال وسط مركزي كاسادو وسط هجومي أولمو جناح أيمن فيران توريس مهاجم مركزي لامين يامال جناح أيسر ماركوس راشفورد

البدلاء:

شتيجن – كانسيلو – أراوخو – بيدري – ليفاندوفسكي – رافينيا – فيرمين – روني – إريك – تشيزني – تومي