santander – barcelone match.. طريقة مشاهدة مباراة رسينغ ضد برشلونة الشوط الثاني اليوم في كأس ملك اسبانيا

تتجه أنظار عشاق الكرة الإسبانية، مساء اليوم الخميس، إلى ملعب إل ساردينيرو الذي يحتضن مواجهة قوية تجمع بين نادي برشلونة وراسينغ سانتاندير، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا موسم 2025-2026، في لقاء يحمل طابع الإثارة بين متصدر الليغا ومتصدر دوري الدرجة الثانية، ويسعى الفريق الكتالوني لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد تتويجه الأخير بكأس السوبر الإسباني، بينما يأمل راسينغ في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة تاريخية أمام أحد عمالقة الكرة الأوروبية.

موعد مباراة برشلونة وراسينغ سانتاندير اليوم

تقام مباراة راسينغ سانتاندير ضد برشلونة اليوم وفق المواعيد التالية:

التاريخ: الخميس 15 يناير 2026

الوقت: 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية

الملعب: إل ساردينيرو

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وراسينغ في كأس ملك إسبانيا

يمكن متابعة المباراة عبر أكثر من وسيلة، سواء من خلال البث الفضائي أو المشاهدة الرقمية، حيث أعلنت شبكة MBC عن نقل اللقاء حصريًا في المنطقة العربية.

MBC MASR 2 (بث مجاني)

Shahid VIP (باشتراك مدفوع)

تردد قناة MBC MASR 2 على نايل سات

لمتابعة مباراة برشلونة اليوم عبر القمر الصناعي نايل سات، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح MBC MASR 2 HD نايل سات 12015 عمودي (V) 27500 3/4

طريقة مشاهدة مباراة برشلونة وراسينغ عبر Shahid VIP

تتيح منصة Shahid VIP مشاهدة مباراة برشلونة وراسينغ سانتاندير بث مباشر بجودة عالية عبر الإنترنت، وذلك بعد الاشتراك في باقة شاهد الرياضية، والدخول إلى قسم الرياضة ثم اختيار مباراة كأس ملك إسبانيا.

تشكيل برشلونة الرسمي ضد راسينغ سانتاندير

أعلن المدير الفني هانز فليك التشكيل الرسمي لبرشلونة، والذي جاء بطريقة 4-3-3 كالتالي:

حراسة المرمى:

جوان غارسيا

خط الدفاع:

أليكس بالدي

جيرارد مارتن

باو كوبارسي

جول كوندي

خط الوسط:

داني أولمو

مارك بيرنال

مارك كاسادو

خط الهجوم:

ماركوس راشفورد

فيران توريس

لامين يامال

تشكيل راسينغ سانتاندير الرسمي أمام برشلونة

بدوره، اختار المدير الفني خوسيه ألبيرتو لوبيز التشكيل التالي لخوض اللقاء بطريقة 4-4-2:

حراسة المرمى:

خوكين إزكيتا

خط الدفاع:

ماريو غارسيا

مانو هيرنانديو

خافي كاسترو

ألفارو مانتيلا

خط الوسط:

ساينز مازا

ماغيتي غايي

أريتز ألداسورو

سليمان كمارا

خط الهجوم:

جيورجي غولياشفيلي

خوان كارلوس أرانا

يدخل برشلونة اللقاء مرشحًا فوق الورق، لكنه يدرك صعوبة المواجهة أمام فريق منظم يعيش فترة فنية مميزة، في حين يعوّل راسينغ سانتاندير على الحماس والدعم الجماهيري لمحاولة قلب الموازين وبلوغ ربع النهائي.