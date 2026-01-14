تردد قناة وناسة للأطفال 2026 استمتع بأجمل الأغاني والبرامج بجودة عالية

تعتبر قناة وناسة للأطفال من أبرز القنوات الفضائية الموجهة للأطفال في العالم العربي. تقدم القناة محتوى متنوعًا يشمل الأغاني التعليمية والترفيهية، والبرامج الشيقة التي تساهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قيمهم الإيجابية. إذا كنت تبحث عن طريقة لإضفاء جو من المرح والفائدة على وقت أطفالك، فإن قناة وناسة هي الخيار الأمثل.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال الخاص بك

للاستمتاع بمشاهدة قناة وناسة بأفضل جودة صوت وصورة، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد الجديد للقناة. إليك الخطوات:

التردد: 11470 الاستقطاب: عمودي (V) معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

بعد إدخال هذه البيانات في جهاز الاستقبال الخاص بك، قم بالبحث عن القنوات، وستجد قناة وناسة ضمن قائمة القنوات المتاحة. استمتع بمشاهدة برامجك وأغانيك المفضلة مع أطفالك.

أبرز برامج قناة وناسة

تقدم قناة وناسة مجموعة متنوعة من البرامج التي تلبي اهتمامات الأطفال المختلفة، ومن بين أبرز هذه البرامج:

لولو: شخصية كرتونية محبوبة تقدم أغاني تعليمية وترفيهية للأطفال.

برامج الأناشيد: مجموعة من الأناشيد الدينية والوطنية التي تعزز القيم الإيجابية لدى الأطفال.

الحكايات والقصص: قصص مشوقة تهدف إلى تعليم الأطفال دروسًا قيمة في الحياة.

قناة وناسة هي رفيق الأطفال في كل مكان، حيث تقدم محتوى آمنًا ومفيدًا يساعدهم على النمو والتطور بشكل سليم. لا تتردد في ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على تردد قناة وناسة لتوفير تجربة مشاهدة ممتعة ومفيدة لأطفالك.