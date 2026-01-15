سعر آيفون 17 في مصر اليوم (الخميس 15 يناير 2026)

سعر آيفون 17 في مصر: نظرة مفصلة على الأسعار والمواصفات المتوقعة

في يوم الخميس الموافق 15 يناير 2026، يشغل سعر آيفون 17 اهتمام الكثيرين في مصر. وفقًا لآخر التقديرات، يبلغ السعر المتداول للنسخة الأساسية حوالي 62,500 جنيه مصري. هذا السعر يعكس التوقعات العالية المتعلقة بالميزات والتقنيات الجديدة التي قد يقدمها هذا الإصدار المنتظر من هواتف آبل.

توقعات الأسعار للإصدارات المختلفة

من المتوقع أن تختلف أسعار آيفون 17 باختلاف الإصدارات وسعات التخزين. إليكم نظرة على الأسعار المتوقعة:

النسخة الأساسية (128 جيجابايت): 62,500 جنيه مصري

النسخة المتوسطة (256 جيجابايت): 68,000 جنيه مصري

النسخة الأعلى (512 جيجابايت): 75,000 جنيه مصري

المواصفات المتوقعة لآيفون 17

بالإضافة إلى السعر، من المهم النظر في المواصفات المتوقعة لهذا الهاتف الذكي. تشمل هذه المواصفات:

شاشة OLED محسنة بتقنية ProMotion

معالج A19 Bionic الجديد

نظام كاميرا ثلاثي العدسة بدقة أعلى

تحسينات في عمر البطارية

تصميم أكثر مقاومة للماء والغبار

أين يمكن شراء آيفون 17 في مصر؟

من المتوقع أن يتوفر آيفون 17 في العديد من المتاجر المعتمدة ومحلات بيع الإلكترونيات في جميع أنحاء مصر. يمكن أيضًا شراؤه عبر الإنترنت من خلال المواقع الرسمية والموزعين المعتمدين. يُنصح دائمًا بالشراء من مصادر موثوقة لضمان الحصول على المنتج الأصلي وضمان الجودة.

في الختام، يظل سعر آيفون 17 في مصر موضوع اهتمام كبير، مع توقعات بأن يقدم الهاتف قيمة مقابل السعر بفضل التقنيات والميزات الجديدة التي سيحملها.