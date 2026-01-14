كل ما تريد معرفته عن سلسلة Redmi Note 14.. المواصفات والأسعار بالتفصيل

أعلنت شركة شاومي عن طرح أحدث هواتفها الذكية ضمن سلسلة ريدمي، وهو هاتف Redmi Note 14، الذي يأتي ليستكمل مسيرة السلسلة في الجمع بين المواصفات القوية والسعر المناسب ويستهدف الهاتف شريحة واسعة من المستخدمين الباحثين عن أداء متميز وتجربة استخدام متكاملة، خاصة في فئة الهواتف المتوسطة.

سلسلة Redmi Note 14 مواصفات قوية وتجربة استخدام متطورة

يتميز هاتف Redmi Note 14 بنظام كاميرات متطور يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تبدأ دقة الكاميرا الرئيسية من 108 ميجابكسل وتصل حتى 200 ميجابكسل، ما يوفر صورا عالية الجودة وتفاصيل دقيقة في مختلف ظروف التصوير كما يأتي الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.67 إنش، تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، لتمنح المستخدم تجربة مشاهدة سلسة سواء أثناء التصفح أو مشاهدة الفيديوهات أو ممارسة الألعاب.

أما من ناحية الطاقة، فيعتمد الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، تتيح استخداما طويلا على مدار اليوم دون الحاجة إلى الشحن المتكرر، وهو ما يعزز من كفاءة الهاتف في الاستخدام اليومي.

سلسلة Redmi Note 14 الألوان وخيارات الحجز المسبق

يتوافر Redmi Note 14 بأربعة ألوان متنوعة تشمل الأسود والبنفسجي والأخضر والأزرق، بما يناسب مختلف الأذواق وقد أعلنت شاومي عن فتح باب الحجز المسبق للهاتف لفترة محدودة، مع تقديم عدد من المزايا الإضافية للمشترين خلال هذه المرحلة.

العروض والهدايا المصاحبة للهاتف

يحصل العملاء عند حجز الهاتف على سماعة Redmi Buds 6 Play كهدية، إلى جانب ضمان على الشاشة ضد الكسر لمدة ستة أشهر، وذلك لفترة محدودة حتى يوم 16 مارس كما تقدم الشركة ضمانا ممتدا لمدة 18 شهرا ضد عيوب الصناعة، بالإضافة إلى اشتراك مجاني في خدمة سبوتفاي بريميوم لمدة ثلاثة أشهر.

أسعار Redmi Note 14 في مصر

يطرح هاتف Redmi Note 14 بعدة إصدارات تختلف من حيث سعة التخزين والذاكرة العشوائية ويبلغ سعر نسخة 6 جيجابايت رام مع 128 جيجابايت مساحة تخزين نحو 8999 جنيها، بينما يصل سعر إصدار 8 جيجابايت رام مع 128 جيجابايت إلى 9499 جنيها، في حين يبلغ سعر النسخة الأعلى بسعة 8 جيجابايت رام و256 جيجابايت تخزين نحو 9999 جنيها.