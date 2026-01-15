“مش تفوتها” شيفروليه سبارك 2026 بمواصفات خيالية تسبق الكل.. سعر اقتصادي لا يصــدق

تعتبر شيفروليه سبارك 2026 واحدة من أبرز السيارات الكهربائية المدمجة في الأسواق العربية، حيث تجمع بين التصميم العصري، الأداء الكهربائي الفعال، والتقنيات الحديثة. تمثل السيارة خيارًا مثاليًا للتنقل داخل المدن، مع كفاءة عالية في استهلاك الطاقة وتجربة قيادة مريحة وآمنة، تأتي سبارك 2026 في صورة جديدة كليًا، لتعكس التحول إلى السيارات الكهربائية الصغيرة ذات الطابع الشبابي، مع تقديم تجهيزات حديثة ومساحة داخلية مرنة تناسب الاستخدام اليومي للعائلات أو الأفراد.

شيفروليه سبارك 2026

تم تصميم سبارك 2026 بأسلوب عصري وجريء يجذب الأنظار، مع مزايا تشمل:

سقف بلونين مع خيارات ألوان متعددة.

عجلات رياضية قياس 16 بوصة.

مصابيح LED أمامية وخلفية مع هوية ضوئية عصرية.

تصميم عملي يسهل الحركة داخل المدينة والمناطق الحضرية المزدحمة.

المقصورة الداخلية والتجهيزات

المقصورة الداخلية صممت لتوفر راحة وتكنولوجيا متقدمة، وتشمل:

شاشة لمسية مقاس 10.1 بوصة تعمل باللمس.

عدادات رقمية 8.8 بوصة لمتابعة أداء السيارة.

دعم Apple CarPlay وAndroid Auto للاتصال السريع بالهاتف.

نظام صوتي متعدد المكبرات.

مقاعد مريحة لأربعة ركاب ومساحة تخزين تصل إلى 428 لتر عند طي المقاعد الخلفية.

الأداء والمحرك الكهربائي

تعمل سبارك 2026 بمحرك كهربائي أمامي يضمن قيادة سلسة وفعالة، وتشمل مميزاتها:

محرك كهربائي بقوة 100–101 حصان.

عزم دوران 180 نيوتن متر.

بطارية 42 كيلووات/ساعة تمنح مدى قيادة يصل إلى 360 كم بالشحنة الواحدة.

السرعة القصوى 150 كم/ساعة.

أنظمة الشحن

تتيح السيارة خيارات شحن متنوعة لتناسب احتياجات المستخدم:

الشحن المنزلي البطيء: 16.5 ساعة من 20% إلى 100%.

الشحن المتوسط: حوالي 7 ساعات.

الشحن السريع DC: من 30% إلى 80% في 35 دقيقة تقريبًا.

الأمان والسلامة

تتضمن سبارك 2026 أنظمة أمان متقدمة لضمان قيادة آمنة داخل المدن، وتشمل:

كاميرا 360 درجة للمساعدة على الركن والمناورة.

حساسات أمامية وخلفية.

أنظمة ABS وEBD وESC للثبات والتحكم.

نظام “Buckle to Drive” الذي يشترط ربط حزام الأمان قبل الانطلاق.

الأسعار في الدول العربية

فيما يلي جدول يوضح أهم المواصفات والأسعار في الأسواق العربية:

البند التفاصيل التصميم الخارجي خطوط عصرية، سقف بلونين، عجلات رياضية 16 بوصة، مصابيح LED أمامية وخلفية المقصورة الداخلية شاشة لمس 10.1 بوصة، عدادات رقمية 8.8 بوصة، دعم Apple CarPlay وAndroid Auto، مقاعد لأربعة ركاب، مساحة تخزين 428 لتر عند طي المقاعد الخلفية المحرك والأداء محرك كهربائي أمامي 100–101 حصان، عزم دوران 180 نيوتن متر، مدى قيادة 360 كم، السرعة القصوى 150 كم/ساعة الشحن شحن منزلي بطيء: 16.5 ساعة، شحن متوسط: 7 ساعات، شحن سريع DC: 30% إلى 80% في 35 دقيقة الأمان والسلامة كاميرا 360 درجة، حساسات أمامية وخلفية، أنظمة ABS وEBD وESC، نظام “Buckle to Drive” السعر في السعودية 79,800 – 81,590 ريال سعودي السعر في الإمارات 79,900 درهم إماراتي السعر في مصر 899,000 جنيه مصري

تمثل شيفروليه سبارك 2026 خيارًا مثاليًا للراغبين في سيارة كهربائية مدمجة، اقتصادية، وعملية داخل المدن العربية، حيث تجمع بين التصميم العصري، التكنولوجيا المتقدمة، أداء كهربائي فعال، ومستوى أمان جيد.

مع مدى قيادة جيد، خيارات شحن متنوعة، ومقصورة داخلية مريحة، تُعد سبارك 2026 واحدة من أكثر السيارات الكهربائية الصغيرة تنافسية في الأسواق العربية، وتلبي احتياجات الشباب والعائلات على حد سواء.