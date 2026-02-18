“وحش الشاشة”.. اعرف مواصفات هاتف اوبو K13 تيربو برو مزود بتصميم شيك وبطارية عملاقة

يعد هاتف اوبو K13 تيربو برو أحد أحدث الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة اوبو في عام 2025، ويستهدف بشكل رئيسي السوق الهندي والصيني ويتميز الهاتف بمواصفات تقنية قوية وشاشة كبيرة وبطارية ضخمة، ما يجعله إختيار مناسب لمحبي الأداء العالي والألعاب وتعدد المهام في هذا المقال سنتعرف على المواصفات الكاملة للهاتف، أبرز مميزاته وعيوبه، بالإضافة إلى سعره في الدول العربية والعالمية.
محتويات المقال
مواصفات هاتف اوبو K13 تيربو برو
تأتي مواصفات الهاتف من حيث التصميم والأبعاد كالتالي:
- أبعاد الهاتف 162.8 ملم طول، 77.2 ملم عرض، و7.3 ملم سمك
- وزن الهاتف 208 غرام
- متوفر بثلاثة ألوان: الأسود، الفضي، البنفسجي
- مقاوم للماء بمعيار IPX8 وIPX9، حيث يمكنه الصمود تحت الماء حتى مترين لمدة 30 دقيقة
- يدعم شريحتي SIM من نوع Nano
الشاشة
- نوع الشاشة AMOLED بحجم 6.8 بوصة
- دقة الشاشة 1280×2800 بكسل مع كثافة 450 بكسل لكل إنش
- يدعم عرض مليار لون ومعدل تحديث 120 هرتز
- درجة سطوع تصل إلى 1600 شمعة
- محمية بطبقة زجاج +AGC DT-Star D
الذاكرة والمعالج
- معالج Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 بتقنية 4 نانومتر
- ثماني أنوية موزعة لتقديم أداء عالي ومتوازن مع استهلاك منخفض للطاقة
- معالج الرسوميات Adreno 825
- ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 أو 16 جيجابايت
- ذاكرة داخلية 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0
- لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية
الكاميرات
اقرأ أيضاً:
- كاميرا خلفية مزدوجة: الرئيسية 50 ميجابكسل والثانية 2 ميجابكسل
- تدعم الكاميرا الخلفية تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 أو 60 إطار في الثانية
- كاميرا أمامية 16 ميجابكسل تدعم تصوير فيديو FHD بدقة 1080P
البطارية والشحن
- بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير
- تدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط
- لا يدعم الشحن اللاسلكي
مميزات اوبو K13 تيربو برو
- معالج قوي يقدم أداء ممتاز للألعاب والتطبيقات الثقيلة.
- شاشة كبيرة بدقة عالية ومعدل تحديث 120 هرتز.
- كاميرا خلفية تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K.
- بطارية ضخمة وشحن سريع فعال.
- مستشعر بصمة مدمج في الشاشة وميزة التعرف على الوجه.
- مقاومة ممتازة للماء مع معيار IPX8/IPX9
- يحتوي على مروحة داخلية لتبريد الهاتف أثناء الاستخدام.
- سماعات ستيريو بجودة صوت عالية.
الأسعار في الدول العربية
تختلف الأسعار من دولة إلى اخري وتأتي كالآتي:
- مصر: 20,619 جنيه
- السعودية: 1,631 ريال
- الإمارات: 1,596 درهم
- قطر: 1,583 ريال
- الكويت: 131 دينار
- العراق: 569,850 دينار
- المغرب: 3,980 درهم