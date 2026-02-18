“وحش الشاشة”.. اعرف مواصفات هاتف اوبو K13 تيربو برو مزود بتصميم شيك وبطارية عملاقة

يعد هاتف اوبو K13 تيربو برو أحد أحدث الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة اوبو في عام 2025، ويستهدف بشكل رئيسي السوق الهندي والصيني ويتميز الهاتف بمواصفات تقنية قوية وشاشة كبيرة وبطارية ضخمة، ما يجعله إختيار مناسب لمحبي الأداء العالي والألعاب وتعدد المهام في هذا المقال سنتعرف على المواصفات الكاملة للهاتف، أبرز مميزاته وعيوبه، بالإضافة إلى سعره في الدول العربية والعالمية.

مواصفات هاتف اوبو K13 تيربو برو

تأتي مواصفات الهاتف من حيث التصميم والأبعاد كالتالي:

أبعاد الهاتف 162.8 ملم طول، 77.2 ملم عرض، و7.3 ملم سمك

وزن الهاتف 208 غرام

متوفر بثلاثة ألوان: الأسود، الفضي، البنفسجي

مقاوم للماء بمعيار IPX8 وIPX9، حيث يمكنه الصمود تحت الماء حتى مترين لمدة 30 دقيقة

يدعم شريحتي SIM من نوع Nano

الشاشة

نوع الشاشة AMOLED بحجم 6.8 بوصة

دقة الشاشة 1280×2800 بكسل مع كثافة 450 بكسل لكل إنش

يدعم عرض مليار لون ومعدل تحديث 120 هرتز

درجة سطوع تصل إلى 1600 شمعة

محمية بطبقة زجاج +AGC DT-Star D

الذاكرة والمعالج

معالج Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 بتقنية 4 نانومتر

ثماني أنوية موزعة لتقديم أداء عالي ومتوازن مع استهلاك منخفض للطاقة

معالج الرسوميات Adreno 825

ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 أو 16 جيجابايت

ذاكرة داخلية 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0

لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية

الكاميرات

كاميرا خلفية مزدوجة: الرئيسية 50 ميجابكسل والثانية 2 ميجابكسل

تدعم الكاميرا الخلفية تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 أو 60 إطار في الثانية

كاميرا أمامية 16 ميجابكسل تدعم تصوير فيديو FHD بدقة 1080P

البطارية والشحن

بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير

تدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط

لا يدعم الشحن اللاسلكي

مميزات اوبو K13 تيربو برو

معالج قوي يقدم أداء ممتاز للألعاب والتطبيقات الثقيلة.

شاشة كبيرة بدقة عالية ومعدل تحديث 120 هرتز.

كاميرا خلفية تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K.

بطارية ضخمة وشحن سريع فعال.

مستشعر بصمة مدمج في الشاشة وميزة التعرف على الوجه.

مقاومة ممتازة للماء مع معيار IPX8/IPX9

يحتوي على مروحة داخلية لتبريد الهاتف أثناء الاستخدام.

سماعات ستيريو بجودة صوت عالية.

الأسعار في الدول العربية

تختلف الأسعار من دولة إلى اخري وتأتي كالآتي: