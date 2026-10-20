أعلنت شركة AMD في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ عن توفر تقنية التكبير الذكي FSR 4.1 على بطاقات الرسوميات Radeon RX 6000، وأجهزة Gorgon Halo وStrix Halo، عبر برنامج التشغيل Adrenalin Edition 26.10.1، كما بدأت دعمها لأجهزة Ryzen AI Max 300 و400 وRyzen AI 9 300 و400 في اليوم نفسه.

التوافق مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة والثابتة بدأ رسمياً

بدأ دعم FSR 4.1 رسمياً على وحدات المعالجة المركزية المزودة بذكاء اصطناعي من سلسلة Ryzen AI في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦. وشمل ذلك طرازي Ryzen AI Max 300 و400 وRyzen AI 9 300 و400. كما وصلت التقنية إلى بطاقات Radeon RX 6000 في نفس التاريخ، بعد أن كانت قد أُطلقت سابقاً على سلسلة RX 9000 في مارس ٢٠٢٦.

الدعم يمتد إلى أكثر من ٣٠٠ لعبة، منها عناوين رئيسية

تدعم FSR 4.1 حالياً أكثر من ٣٠٠ لعبة، بينها Cyberpunk 2077 وBattlefield 6 وAssassin’s Creed Shadows. وتتيح هذه النسخة تحسينات في جودة الصورة وسرعة الإطارات دون الحاجة إلى أجهزة رسوميات متطورة. وتشير البيانات إلى أن التأثير سيكون ملموساً خصوصاً على وحدات التحكم الأقل قوة مثل Xbox Series S.

تعاون وثيق بين AMD وXbox لدمج التقنية

أكد سكوت فان فيلت، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Xbox، أن فرق الشركتين عملت معاً بشكل مباشر لتحسين FSR 4.1 من الجوانب المادية والبرمجية. ووصف التوقيت بأنه «قادمٌ قريبًا»، دون تحديد تاريخ دقيق. كما أشار إلى أن التقنية تُعد أداة قوية للمطورين لرفع كفاءة الأداء وجودة العرض في الألعاب.

مشاريع مشتركة مستقبلية تشمل Helix وQSSR

أعلن فان فيلت عن مشاريع مشتركة قادمة بين الشركتين، أبرزها مشروع Helix الذي يعتمد على تقنية FSR Diamond. أما تقنية QSSR (Quick Spectral Super Resolution)، التي ظهرت على وحدة التحكم PS5 الأساسية قبل أسابيع قليلة من إعلان FSR 4.1، فهي نتاج مشروع Amethyst المشترك بين سوني وAMD. وقال جاك هوانغ، نائب الرئيس الأول ومدير مجموعة الحواسيب والرسوميات في AMD، إن الفريق عاد إلى النموذج الأصلي لـFSR وحسّنه وضبط مسار الكود لتحقيق انتشار أوسع بين اللاعبين.