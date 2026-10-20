أعلنت شركة آبل رسمياً عن إطلاق جهاز «آيفون دوو» في ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦، بعد أن نشرت لقطات شاشة للتطبيقات المدمجة في متجر التطبيقات يوم الثلاثاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦، أي قبل الإطلاق بثلاثة أيام.

واجهات تطبيقات مُعاد تصميمها حسب وضع الاستخدام

في الوضع الأفقي المفتوح، تظهر تطبيقات مثل «الجهات» و«سيري» بواجهات مقسَّمة: ففي «الجهات» تظهر قائمة الأسماء على اليسار ومساحة تحرير المعلومات على اليمين، بينما في «سيري» يظهر الجزء الأيسر كشبكة مربعة للمحادثات والجزء الأيمن يعرض المحادثة الكاملة. وتستخدم هذه التطبيقات شريط تمرير رأسي وشريط تنقُّل رأسي على الجانب الأيمن، سواء في الوضع المفتوح أو المغلق.

تكيف دقيق مع الشاشة الداخلية والخارجية

عند فتح الجهاز عمودياً مثل الآيباد، يبقى شريط التنقُّل في أسفل الواجهة، لكن لقطات الشاشة نادراً ما تظهر هذا الوضع الرأسي المفتوح رغم توفره. وقالت آبل إنه مناسب خصوصاً لتطبيقات «سفاري» ولوحات المفاتيح. أما على الشاشة الخارجية، فتظهر «دايناميك آيلند» رأسية صغيرة تتضمن قصاصة الكاميرا، بينما لا توجد «دايناميك آيلند» دائمة الظهور على الشاشة الداخلية لأن الجهاز لا يحتوي على تقنية «فيش آي دي»، والكاميرا الأمامية مدمجة تحت الشاشة.

تصميم تفاعلي يراعي الحركة والمساحة

في تطبيق «بريفيو»، توجد لوائح أدوات في أسفل الشاشة وتدمج مع الأشرطة الجانبية أو شرائط التنقُّل أو كليهما. ووظيفة تعديل الصور تُظهر نموذجاً واضحاً: مساحة عرض كبيرة ولوحة أدوات في الأسفل. والنوافذ المنبثقة العائمة تظهر عند الضغط المطول على الأيقونة، وهي غير مكبَّرة وتستهلك مساحة أقل من تلك الموجودة في هواتف آيفون الأصغر. كما يمكن إخفاء شريط التنقُّل بالنقر عليه مباشرة.

مرونة في أوضاع الاستخدام اليومي

على شاشة البداية، تظهر نظرة «اليوم» مع الويدجات على اليسار وأيقونات التطبيقات على اليمين، بينما يقع شريط الحالة في الزاوية العلوية اليمنى، وأيقونات شاشة القفل مثل «الضوء» و«الكاميرا» في الزاوية السفلية اليمنى. ولا تظهر لقطات الشاشة استخدام تطبيقين جنباً إلى جنب أو نوافذ متعددة لنفس التطبيق مثل «سفاري»، رغم توفر هذه الخيارات. ويمكن استخدام الجهاز ككتاب ممسوك جزئياً، أو في وضع الخيمة مع ظهور الشاشة الخارجية، أو كجهاز محمول بزاوية لمشاهدة الفيديوهات.