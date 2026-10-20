خسر مارك ألين، البالغ من العمر ٤٠ عامًا، أمام جوردن براون بنتيجة ٤–٢ في الجولة الأولى من دورة أيرلندا الشمالية المفتوحة في قاعة ووترفرونت ببلفاست يوم الثلاثاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦.

عودة بعد غياب طويل عن الجولة

كانت هذه المواجهة أول ظهور لألين في منافسات الجولة منذ نصف نهائي بطولة العالم في أبريل ٢٠٢٦. لم يشارك في أي حدث رسمي منذ تلك المباراة التي خسرها أمام وو ييزه بنتيجة ١٥–١٦ عند نقطة الكرة السوداء الحاسمة من موقع التصويب في مسرح كريسيبل.

وو ييزه فاز بلقب بطولة العالم بعد تلك المواجهة مباشرةً. وغاب ألين عن المنافسات لستة أشهر بسبب مشاكل شخصية لم يفصّلها علنًا، وهي لا ترتبط مباشرةً بهزيمته في شيفيلد.

تصريحات صادمة بعد الخسارة

في مقابلة مع قناة تي إن تي سبورتس بعد المباراة، وصف ألين وضعه بأنه «في مكان سيء حاليًّا»، وأقرّ أن المشاركة كانت صعبة عليه نفسيًّا. وقال إنه لم يكن ليشارك لو لم تكن المواجهة ضد جوردن براون، صديقه المقرّب من مقاطعة أنترم.

وأضاف أن مواجهة براون في قاعة ووترفرونت، حيث بدأ مسيرته عام ٢٠٠٥، اعتبرها «طريقة أفضل للانسحاب النهائي». وأكد أنه «لا يرى مستقبلًا له في لعبة السنوكر»، وأن الأشهر الثلاثة الماضية كانت «صعبة جدًّا»، ما غيّر منظوره تجاه اللعبة تمامًا.

دعم واسع من زملائه والجهات الرسمية

وصف جوردن براون، الفائز بلقب ويلز المفتوحة ٢٠٢١، ألين بأنه «لاعب عظيم وإنسان عظيم»، وأعرب عن سعادته برؤيته يعود للعب. وقال إن جميع اللاعبين «يدعمون ألين ويتمنون له الصحة والرفاهية».

وقدّمت جولة السنوكر العالمية (World Snooker Tour) والرابطة العالمية لمحترفي السنوكر (WPBSA) الدعم لألين خلال هذه الفترة. وفي مقابلة منفصلة مع بي بي سي سبورت آي آر إل، وصف ألين وجوده في بلفاست يوم الثلاثاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ بأنه «إنجازٌ في حد ذاته»، رغم أنه لا ينوي الإعلان الرسمي عن اعتزاله بعد الهزيمة، لكنه يفكر في ذلك منذ فترة.

إخفاقات جماعية في الجولة الأولى

لم تكن خسارة ألين الوحيدة الصادمة في الجولة الأولى. فقد خسر شون ميرفي أمام ليام ديفيز ٤–٢، ومارك سيلبي أمام لويس هيثكوت بالنتيجة نفسها. وتعرض تشاو شينتونغ، المصنّف أول عالميًّا، للهزيمة أمام غاو يانغ ٤–٢.

كما خسر نيل روبرتسون أمام ريكي والدن ٤–١، وخسر روني أو سوليفان أمام تشونغ كا واي من هونغ كونغ ٤–٣. أما جاك ليسوفسكي، بطل الدورة السابق، فقد تقدّم إلى الدور الأخير من الـ٣٢ بعد فوزه على هوانغ جياهاو ٤–١.