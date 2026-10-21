أطلقت شركة آبل نظام التشغيل iOS ٢٧ في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦، وضمّ إضافة أمنية جديدة تحمل اسم «كشف خطر التظاهر».

الميزة غير مفعّلة افتراضيًا بعد التحديث

عند تثبيت iOS ٢٧ لأول مرة على جهاز آيفون، تبقى ميزة «كشف خطر التظاهر» معطَّلة تلقائيًّا. ولا يُفعِّل النظام هذه الحماية إلا بعد أن يقوم المستخدم بتفعيلها يدويًّا عبر قائمة الإعدادات.

تركّز الميزة على عمليات الهندسة الاجتماعية النشطة

تستهدف الميزة الهجمات التي يتنكَّر فيها المحتال كجهة موثوقة، مثل البنك الأهلي المصري أو وزارة الداخلية السعودية أو حتى شخص مقرب من المستخدم. وتُركِّز على السيناريوهات التي تتطلب تفاعلًا مباشرًا من الضحية، مثل طلب رمز تحقُّق فوري أو نقل أموال عاجل.

في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦، لم تُعلن آبل عن أي حادثة احتيال محددة دفعت إلى إطلاق الميزة، لكنها أشارت إلى ارتفاع ملحوظ في بلاغات المستخدمين حول مكالمات ورسائل تدّعي انتماءها إلى مؤسسات رسمية.

تحليل بيانات الجهاز والحساب دون مشاركة التفاصيل

تعتمد الميزة على تحليل معلومات محلية من جهاز الآيفون ومن حساب آبل المرتبط به، مثل سجل المكالمات القصيرة، ونوع التطبيقات المثبتة، وسلوك تسجيل الدخول خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. لكنها لا ترسل تلك البيانات إلى التطبيق، بل تُرسل إليه فقط مستوى الخطر الثلاثي: «غير معروف» أو «متوسّط» أو «مرتفع».

المستوى «غير معروف» يظهر عندما لا تكتشف الخوارزمية أي نشاط مشبوه. أما المستوى «متوسّط» فيظهر عند رصد علامتين أو ثلاث علامات، مثل تغيير موقع الجهاز فجأة وفتح تطبيق مصرفي بعد رسالة نصية مشبوهة. ويُفعَّل المستوى «مرتفع» عند وجود خمس علامات أو أكثر، مثل محاولة تسجيل الدخول من جهاز جديد مع تفعيل وضع الطيران في نفس اللحظة.

التفعيل يتطلب خطوات يدوية في الإعدادات

لتشغيل الميزة، يجب الدخول إلى الإعدادات → الخصوصية والأمان → كشف خطر التظاهر → ثم تفعيل خيار «مشاركة البيانات مع مطوّري التطبيقات». ولا تعمل الميزة إلا في التطبيقات التي دعمتها آبل رسميًّا، مثل تطبيق «البنك السعودي الفرنسي» وتطبيق «أبشر» وتطبيق «الراجحي»، رغم أن الشركة لم تُعلن حتى ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ عن قائمة كاملة بالتطبيقات المدعومة.