أعلنت شركة آبل في 21 أكتوبر 2026 فرض حدٍّ أقصى لشراء جهاز «آيفون دوو» بجهازين فقط لكل شخص، وبدأت تطبيق هذا الإجراء فورًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وإسبانيا.

الطلب المسبق بدأ في 17 أكتوبر 2026

فتحت آبل البوابة الرقمية لطلبات الشراء المسبق لجهاز «آيفون دوو» يوم السبت 17 أكتوبر 2026، أي قبل أربعة أيام من إعلان الحد الأقصى. وخلال ثوانٍ معدودة من انطلاق التسجيل، ظهرت تواريخ الشحن الرسمية للجهاز في يناير 2027 على موقع الشركة الإلكتروني.

ندرة المخزون وارتفاع الأسعار في السوق الثانوية

يُسجَّل الجهاز طلبًا مرتفعًا جدًّا منذ لحظة الإطلاق، ما أدّى إلى ندرة حادة في المخزون عبر المتاجر الرسمية. وفي غياب الكمية الكافية، ظهرت إعلانات لبيع «آيفون دوو» على موقع إي باي بسعر ٥٠٠٠ دولار أمريكي، أي أكثر من ضعف سعره الرسمي في معظم الأسواق.

القيود تشمل أسواقًا سابقة وتطبق على منتجات أخرى

لم تكن هذه المرة الأولى التي تفرض فيها آبل قيودًا مماثلة لمكافحة المستغلِّين. فقد سبق أن طبَّقت الشركة سياسة الشراء المحدود في الصين والأسواق الغربية الأخرى، واتّبعت نفس النهج مع أجهزة «ماك بوك» في مواسم إطلاقها الرئيسية. وتُطبَّق القيود حاليًّا على أربعة أسواق رئيسية، لكن من المرجح أن تمتد عالميًّا خلال الأسابيع المقبلة.

طرق التحايل على الحد الأقصى معروفة ومُستخدمة

رغم صرامة الإجراء، فإن بعض المستخدمين ينجحون في تجاوزه باستخدام مجموعات من الأشخاص وبطاقات ائتمان افتراضية وعنواين شحن مختلفة وعنواين بريد إلكتروني متعددة. وهذه الأساليب ليست جديدة، بل سُجِّلت في عمليات شراء سابقة لمنتجات مثل «آيفون ١٤ برو ماكس» و«أير بودز برو ٢»، حيث أظهرت البيانات أن نحو ٧٪ من الطلبات المسبقة في اليابان جاءت عبر عناوين بريد إلكتروني غير مرتبطة بحسابات آبل نشطة سابقًا.