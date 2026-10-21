فلاسكو تطرح سامسونغ تحديث One UI 9 المبني على Android 17 لعدد من هواتف غالاكسي المؤهلة هذا الأسبوع، والنسخة المخصصة لهاتف Galaxy Z Flip 5 باتت متاحة الآن في الولايات المتحدة، بعد أن وصلت إليه في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي.

وصول التحديث إلى الأسواق

بدأ التحديث الوصول إلى الهاتف في عدد من الأسواق العالمية أمس. وكانت كوريا الجنوبية أول سوق يتلقى الهاتف هذا التحديث، وذلك في الأسبوع الماضي.

في الولايات المتحدة، يُطرح التحديث حاليًا للنسخة المقفلة من الهاتف عبر شركة اتصالات. أما النسخة غير المقفلة فلم تبدأ تلقي التحديث بعد، ويُتوقع أن يصل إليها قريبًا.

ما الذي يقدمه التحديث

يتضمن التحديث التحسينات الأساسية التي قدّمتها Google مع Android 17. ويقدم كذلك لوحة إعدادات سريعة وأداة ساعة لشاشة القفل أكثر قابلية للتخصيص، إضافة إلى وضع المترجم للترجمة اللغوية وجهًا لوجه.

على الشاشة الخارجية يستطيع المستخدم تشغيل تطبيقات أكثر وتخصيص الأدوات. كما يصل بسهولة إلى الإشعارات ولوحة الإعدادات السريعة. وأضاف تطبيق الإعدادات قسمًا مخصصًا للضمان والعناية.

يوفر الهاتف شفافية أكبر في الموقع، ويضيف تنبيهات جديدة لخصوصية الذكاء الاصطناعي. وأدرجت سامسونغ نسخة جديدة من Bixby مدعومة بنماذج اللغة الكبيرة، تفهم اللغة الطبيعية وتتذكر سياق المحادثة. وبفضل التكامل مع Perplexity يستطيع Bixby جلب معلومات أدق وأكثر تفصيلًا من الويب، ويمكن الوصول إلى المساعد الصوتي مباشرة من أدوات الشاشة الرئيسية الجديدة.

خطوات التثبيت والبيانات التقنية

رقم الإصدار البرمجي للتحديث هو F731USQU8HZIJ، ويتضمن تصحيح الأمان لشهر أكتوبر 2026. ولمعرفة توفر التحديث يُفتح تطبيق الإعدادات، ثم يُنتقل إلى تحديث البرنامج وينقر المستخدم على التحقق من التحديثات.

عند توفر التحديث يبدأ التنزيل فورًا. يجب أن تكون بطارية الهاتف عند 30% على الأقل قبل بدء التثبيت بعد اكتمال التنزيل.

مستقبل تحديثات الهاتف

أُطلق الهاتف في عام 2023 بنظام Android 13، ووعدت سامسونغ بتقديم أربعة تحديثات رئيسية لنظام Android لهذا الهاتف. ويُعد تحديث One UI 9 آخر تحديث برمجي رئيسي للجهاز.