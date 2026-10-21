هدف البديل يمنح آرسنال الفوز على نوتنغهام فورست

سجّل نوني مادويكي، الذي دخل من مقاعد البدلاء في الشوط الأول، هدف الفوز لآرسنال على نوتنغهام فورست. كانت المباراة متعادلة بلا أهداف تقريباً قبل أن يتدخل البديل ويغيّر مسارها.

جاء الهدف من تسديدة بالقدم اليمنى تغيّر اتجاهها قبل أن تمرّ من تحت الحارس ماتز سيلز. أكسب الفوز آرسنال ثلاث نقاط مهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

البدلاء يسجّلون في كل فوز أخير

في المباريات الثلاث الأخيرة لآرسنال في الدوري الفائزة، سجّل البدلاء أهداف الفوز في كل مرة. وسجّل برونو غيماريش هدفي الفوز أمام سندرلاند بنتيجة 2-0 وليدز بنتيجة 2-1.

هذه هي الأهداف الوحيدة التي سجّلها بدلاء آرسنال في الدوري هذا الموسم، وكلها أهداف فوز. في المقابل، تصدّر إيبسويتش فرق الدوري في عدد الأهداف التي سجّلها البدلاء، بخمسة أهداف.

رقم قياسي يملكه آرسنال نفسه

الرقم القياسي لأكبر عدد من أهداف الفوز التي يسجّلها البدلاء لفريق في موسم واحد من الدوري هو ستة أهداف. ويملك آرسنال هذا الرقم نفسه، وقد حققه تحت قيادة أرتيتا في موسم 2024-2025.

سجّل بدلاء آرسنال ثلاثة أهداف فوز في أول سبع مباريات هذا الموسم. وإذا استمر هذا المعدل فقد يتجاوزون 16 هدف فوز، لكن هذا الرقم لن يتحقق على الأرجح.

نتائج منذ تعيين أرتيتا

منذ تعيين مايكل أرتيتا مدرباً لآرسنال في ديسمبر 2019، سجّل بدلاء الفريق أهداف فوز أكثر من أي فريق آخر. وفي الموسمين الأخيرين، سجّلوا أهدافاً وصناعات أكثر من أي فريق آخر في الدوري.

فوز آرسنال بفارق هدف واحد حدث 66 مرة منذ تعيين أرتيتا، أي 13 مرة على الأقل أكثر من أي مدرب آخر. ولا يُعزى هذا النجاح إلى إدارة أرتيتا للمباريات وحدها، بل أيضاً إلى عمق تشكيلة الفريق وقوتها.