أطلقت سامسونج مؤخرًا تحديث One UI 9.0 لعدة هواتف، من بينها Galaxy A56. ويبدو أن الهاتف حصل مع هذا التحديث على دعم AirDrop لمشاركة الملفات لاسلكيًا مع أجهزة Apple.

ما الأجهزة التي تشملها الميزة

الأجهزة المذكورة التي يشملها الدعم هي آيباد وآيفون وماك. وبعد تثبيت البرنامج الثابت المستقر One UI 9.0 على Galaxy A56، لاحظ المستخدمون أن Quick Share في الجهاز بات يدعم AirDrop.

كيفية تفعيل الميزة

لتفعيل الميزة يُشغَّل مفتاح «المشاركة مع أجهزة Apple». وبعد التفعيل تظهر أجهزة Apple خيارات عند مشاركة أي ملف عبر Quick Share.

مسار التفعيل هو: الإعدادات، ثم الأجهزة المتصلة، ثم Quick Share. ويلزم أن يضبط الأصدقاء أو أفراد العائلة الذين يستخدمون أجهزة Apple ظهور AirDrop على «الجميع» حتى تتم المشاركة.

من سلسلة Galaxy S26 إلى الفئات الأخرى

ظهرت هذه الميزة أولًا مع سلسلة Galaxy S26 في وقت سابق من هذا العام. وصلت الميزة بعد ذلك إلى أجهزة أخرى عبر تحديثات البرمجيات.