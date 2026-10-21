التحديث الجديد وأبرز ما يتضمنه

أصدرت سامسونغ تحديثًا برمجيًا جديدًا لهاتف Galaxy M36، يتضمن واجهة One UI 9.0 وهي أحدث واجهة تطورها الشركة فوق نظام أندرويد. ويعتمد التحديث على نظام أندرويد 17.

ويقدم التحديث تغييرات وتحسينات كثيرة مقارنةً بالإصدار One UI 8.5. وتشمل الواجهة لوحة إعدادات سريعة أكثر قابلية للتخصيص، إلى جانب عناصر واجهة مستخدم محسّنة.

تحسينات في التطبيقات والحماية والوصول

يشمل التحديث تحسينات على عدد من تطبيقات سامسونغ، من بينها Samsung Notes وCreative Studio وInterpreter وDocument Scan. كما تتضمن الإضافات أدوات إمكانية وصول محسّنة.

وفي جانب الأمان، يوفر التحديث حماية أقوى ضد التطبيقات المشبوهة. ويضيف كذلك قسمًا مخصصًا للضمان والرعاية، يتيح التحقق من تغطية الجهاز وإجراء التشخيصات.

الإطلاق والتوفر في الأسواق

يبدو أن الشركة طرحت التحديث أولًا في كوريا الجنوبية، وهي بلدها الأم. ويحمل التحديث رقم البرنامج الثابت M366KKSU7DZJ5، ولا تتوفر حتى الآن معلومات عن حجم حزمة التحديث.

وستطرح سامسونغ التحديث في مناطق أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة. ويمكن للمستخدمين التحقق من توفره من خلال الإعدادات، ثم تحديث البرنامج، ثم التحقق من التحديثات.

موقع الهاتف من برنامج التجربة والتحديثات المقبلة

لم يشارك هاتف Galaxy M36 في برنامج تجربة One UI 9.0 التجريبي، إذ كان من الأجهزة القليلة التي لم تُدرج فيه. ويعني ذلك أن مالكي الهاتف من بين آخر من سيحصلون على البرنامج الجديد.

وكانت سامسونغ قد أطلقت الهاتف بنظام One UI 7 المبني على أندرويد 15، ووعدت بتقديم ستة ترقيات رئيسية لنظام التشغيل له. وبناءً على ذلك، يحق للهاتف الحصول على One UI 9.5 وكذلك One UI 10.0 المبني على أندرويد 18.