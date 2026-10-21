إصابة كفاراتسخيليا في الرباط الصليبي

أعلن نادي باريس سان جيرمان أن لاعبه الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا سيخضع لجراحة بعد تمزق الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى. وقعت الإصابة خلال فوز الفريق على برشلونة في دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي جرت يوم الثلاثاء.

انتهت المواجهة بفوز باريس سان جيرمان بأربعة أهداف مقابل اثنين. لكن الفرحة لم تكتمل بسبب ما جرى للاعب الجورجي.

تفاصيل خروج اللاعبين من الملعب

التوى كفاراتسخيليا ركبته، وخرج محمولاً من أرض الملعب قبل الدقيقة الستين بقليل. ولم يستطع اللاعب وضع أي وزن على ساقه اليمنى.

أصيب اللاعب أثناء عودته السريعة لتدخل على زافي إسبارت، إذ هبط بشكل غير متوازن. ظهر عليه ألم شديد وهو يمسك ركبته اليمنى.

وفي الدقيقة التاسعة عشرة خرج عثمان ديمبيلي بسبب إصابة في الفخذ. وغادر المدافع ماركينيوس الملعب بعد إصابة مشابهة. وأعلن النادي أن اللاعبين سيخضعان للعلاج خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

سجل ديمبيلي مع الإصابات والاستخدام الحذر

يستخدم المدرب لويس إنريكي ديمبيلي بحذر في الدوري الفرنسي، إذ أراحه مرتين في الدوري هذا الموسم. وكان الجناح قد عانى من الإصابات الموسم الماضي، وتعرض لإصابات في العضلات بساقه مع ناديه السابق برشلونة.

ورغم ذلك، لعب ديمبيلي خمسين مباراة في موسم 2024-2025 للمرة الأولى في مسيرته. ونال بفضل أدائه في ذلك الموسم الكرة الذهبية للرجال، كما سجل ستة أهداف في كأس العالم.