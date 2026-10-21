Google تمدد الخدمة المجانية سنة إضافية

قررت Google تمديد الوصول المجاني إلى ميزة Satellite SOS على هواتف Pixel 9 لمدة عام إضافي. كان مالكو هذه الهواتف مقررين أن يبدأوا بدفع ثمن الميزة خلال هذا العام.

وبحسب ما أُعلن، يشمل التمديد جميع أجهزة Pixel 9، فتحصل على ثلاث سنوات من الاستخدام المجاني بدلاً من سنتين. وقد أتاحت الشركة للمستخدمين فترة تجريبية مجانية امتدت لعامين قبل هذا القرار.

ميزة تعمل حيث لا تغطية للهاتف

أُطلقت الميزة مع سلسلة Pixel 9 في عام 2024، وكانت من أبرز المزايا التي قُدمت مع هذه السلسلة. وتعتمد على الاتصال بالأقمار الصناعية لربط الهاتف بخدمات الطوارئ.

والميزة مصممة للعمل حتى في المناطق التي لا تتوفر فيها تغطية هاتفية. ولهذا تُعد، بحسب وصفها، وسيلة للوصول إلى المساعدة عندما ينقطع كل اتصال آخر.

الخطط المدفوعة لا تزال غامضة

لم تكشف Google بعد عن شكل الخطط المدفوعة التي ستعقب فترة التجربة. ولم تحدد ما إذا كانت ستُقدَّم بصيغة اشتراك أو بصيغة أخرى.

وقال متحدث باسم الشركة إن الخدمة مُدّدت دون تكلفة إضافية لمدة عام آخر. وأضاف أن لدى الشركة حالياً تفاصيل أخرى لتقدمها.

مصير هاتف Pixel 10 لا يزال مجهولاً

ليس واضحاً إن كانت Google ستمنح هاتف Pixel 10 الوصول المجاني نفسه في العام المقبل. ويأمل كاتب هذا التقرير ألا تفرض الشركة رسوماً على الميزة في هذا الهاتف.

ويرى الكاتب أن فرض رسوم على خدمة تنقذ الأرواح أمر خاطئ. ويرجّح أن تكون الشركة تدرس ما إذا كانت الخدمة المدفوعة تستحق العناء أصلاً، إذ إن معظم الناس لن يدفعوا ثمن خدمة لا يحتاجونها إلا نادراً، فلن تدرّ مالاً كبيراً. ويتمنى أن تقرر Google إبقاء الخدمة مجانية للجميع بشكل دائم.