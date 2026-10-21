انتصارات متتالية ومركز ثانٍ في الدوري

قال المدرب الأيسلندي يوناس إيدفال، مدرب فريق سان دييغو ويف في دوري الدوري الأمريكي الوطني للسيدات، إنه يستمتع بالإيقاع الأهدأ للحياة في المدينة. وجاء حديثه فيما يحقق فريقه خمسة انتصارات متتالية في الدوري.

يحتل سان دييغو المركز الثاني في جدول الترتيب، متأخرًا بنقطة واحدة عن المتصدر، ويتبقى له مباراتان قبل الملحق. وحقق الفريق أرقامًا قياسية جديدة للنادي في عدد انتصارات الموسم العادي وعدد الأهداف المسجلة هذا الموسم.

يرى إيدفال أن الفوز باللقب سيعني الكثير، ويؤكد أن الفريق قادر على بلوغ الهدف كاملاً. ويستضيف سان دييغو مباراة ربع النهائي في الملحق على ملعب سنابدراغون، الذي تبلغ سعته 35 ألف متفرج.

فريق يعيد بناء نفسه بعد رحيل نجمات

تولى إيدفال تدريب سان دييغو قبل 21 شهرًا من المقابلة، ووجد النادي قد فقد عددًا من لاعباته الأساسيات. فقد غادرت أبي داهلكامبر إلى باي إف سي في أغسطس 2024، وأعلنت أليكس مورغان اعتزالها بعد شهر من رحيل داهلكامبر.

ورحلت جايدن شو إلى نورث كارولينا كوراج، وانتقلت ناعومي جيرما إلى تشيلسي في يناير 2025. وفي أول اتصال مرئي له مع اللاعبات ذلك الشتاء، استشهد إيدفال بمثل يقول إن السير وحدك أسرع، لكن السير معًا أبعد مدى.

يقول إيدفال إن أفكاره لا قيمة لها ما لم تؤمن بها اللاعبات وتتبناها معًا. وخلال فترة الإعداد، قضى الفريق نحو أربعة أسابيع من أصل ستة أسابيع يركز فيها على التمرير من الخلف.

المدافعتان والمواهب الشابة

تحتل المدافعتان كريستن مكنابّ وكينيدي ويسلي المركزين الأول والثاني في الدوري من حيث عدد التمريرات المكتملة هذا الموسم. أما اللاعبتان الشابتان ميلاني باركيناس وكيمي أسكانيو، وكلتاهما في الـ18 من عمرهما، فقد تطورتا بشكل جيد.

في عام 2024 سعى النادي إلى لاعبات يتمتعن بمهارة فنية عالية، إذ كان يُنظر إلى الدوري حينها على أنه تهيمن عليه القوة البدنية واللعب الانتقالي. ويرى إيدفال أن قدرة النادي على تطوير اللاعبات في ظل سقف الرواتب تمنحه ميزة كبيرة.

ويصعب في المقابل إكمال تشكيلة كاملة في التدريبات، لأن القائمة محدودة ولا يوجد نظام لفريق ثانٍ مرتبط بأكاديمية كما في أوروبا. ويقول إيدفال إن نتائج الفريق تنبع من هويته التي تتيح للاعبات الإبداع.

من آرسنال إلى سان دييغو

استقال إيدفال من تدريب آرسنال في 15 أكتوبر 2024 بعد بداية مخيبة للآمال في ذلك الموسم. وفي ثلاثة مواسم كاملة مع الفريق، فاز بكأس الرابطة مرتين، وبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وأنهى موسم 2022 في المركز الثاني دون أن يحرز الدوري الإنجليزي للسيدات.

يقول إن أجنحة آرسنال تركت أحيانًا عددًا قليلًا جدًا من الخيارات في الوسط، وأدخل منذ ذلك الحين تغييرات تكتيكية في سان دييغو. ويشير إلى أن الفريق خسر في هذا الموسم عددًا من المباريات يقارب ما خسره آرسنال في مواسمه الثلاثة الإنجليزية تحت قيادته.

ويتذكر إيدفال، البالغ 43 عامًا، مباراة نسائية اكتملت فيها المقاعد على ملعب الإمارات أمام فولفسبورغ عام 2023. ويقول إن سان دييغو يريد أن يملأ ملعب سنابدراغون عبر تقديم تجارب خاصة وخوض مباريات ذات أهمية.