تصميم عريض وشاشات بمقاسات مختلفة

راجعت صحيفة جهاز iPhone Duo القابل للطي، ووصفته بأنه من أكثر منتجات Apple مخاطرة منذ سنوات. ويأتي الجهاز من الجيل الأول، ويُتوقع أن يسرّ عشاق الأجهزة المبكرين ويُحبط معظم المستخدمين الآخرين.

أهم قرار تصميمي في الجهاز هو شكله العريض الذي يشبه جواز السفر، بنسبة عرض إلى طول تبلغ 1.4:1 للشاشتين الداخلية والخارجية. أما الشاشة الخارجية فقياسها 5.4 بوصة وزجاجها لامع، بينما تبلغ الداخلية 7.6 بوصة وتُطلى بطبقة مطفاة من النانو.

تخفي الطبقة المطفاة الانحناءة في الشاشة الداخلية إلى حد كبير، لكنها لا تخفيها تماماً، إذ يمكن الإحساس بها باللمس، وتظهر أكثر عند التصوير بالكاميرا. وتبدو الشاشة الخارجية صغيرة جداً، حتى إن رؤية رسالتين أو ثلاث في تطبيق الرسائل تُعدّ حظاً.

الاستخدام اليومي: وزن وحرارة وأزرار صعبة

الجهاز ثقيل وأكبر من الهاتف العادي، وتتعرض شاشته لسخونة واضحة. وتسببت أزرار التنقل في التطبيقات المحدّثة بصعوبة الاستخدام بيد واحدة، خاصة لمستخدمي اليد اليسرى.

لا يدعم الجهاز Face ID، ويعتمد بدلاً منه على Touch ID المدمج في زر التشغيل الجانبي. ويُفتح عادةً في الوضع العمودي بعد تدويره عكس عقارب الساعة، وتكون الكاميرات في الأعلى. أما الكاميرات فوصفتها المراجعة بأنها «مقبولة» فقط.

أزرار الصوت لا تتغير اتجاهها تلقائياً مع الشاشة، وفي iOS إعداد مخفٍ لتصحيح ذلك. وترى المراجعة أن Apple يجب أن تفعّله افتراضياً.

برمجيات لا تشبه iPad

لا يعمل الجهاز كـ iPad مفتوح، إذ أعادت Apple تصميم البرمجيات من الصفر. ولا يدعم تصغير لوحة المفاتيح بالقرص، وهي ميزة متوفرة في iPad منذ سنوات.

ويتطلب تعدد المهام تثبيت تطبيقين على جانبي الشاشة في الوضع الأفقي، ولا يعمل بسهولة في الوضع العمودي. وأعطت المراجعة الجهاز 7 من 10، مشيدة بالمتعة في الاستخدام وجودة الشاشة المطفاة، ومنتقدة حجم الشاشة الخارجية والوزن.

مقارنة مع iPhone X وiPhone 18 Pro

آخر تغيير كبير في شكل iPhone وطريقة عمله كان iPhone X، الذي ألغى زر الصفحة الرئيسية قبل نحو عشر سنوات. أما iPhone 18 Pro فيقترب كثيراً من iPhone 17 Pro، مع تحسينات في الحرارة وعدسة فتحة متغيرة.