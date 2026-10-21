أُزيل مساعد غوغل من هواتف أندرويد وأجهزتها اللوحية وساعات Wear OS وتطبيق Android Auto في سبتمبر 2026، وحلّ محله جيمني على هذه الأجهزة. ولم يطلب كثير من مستخدمي أندرويد هذا التغيير.

وتشكو عدة منشورات في المنتديات وعلى موقع Reddit من أن جيمني يرد على الأوامر الصوتية بإجابات طويلة تشبه أسلوب روبوتات المحادثة، في حين كان المساعد القديم يكتفي بتنفيذ الأمر. وقد صار الاستخدام دون لمس الشاشة أبطأ بالنسبة إلى كثيرين.

يقول كاتب المقال إن مساعد غوغل لن يعود، وإن جيمني سيبقى. لكنه يرى أن تعديل بعض الإعدادات يجعل جيمني يتصرف بقدر كبير من الشبه بالمساعد القديم.

تعليمات مخصصة لكل المحادثات

تُضبط هذه التعديلات من خلال الإعدادات > الذكاء الشخصي > التعليمات لجيمني. وتنطبق التعليمات على كل محادثة في جيمني ضمن الحساب كاملاً، سواء كانت المحادثة صوتية أو مكتوبة في التطبيق أو على الويب.

وتطلب القواعد المقترحة من جيمني أن يجيب بإيجاز، وأن يضع الإجابة في البداية. كما تطلب منه أن يؤكد الأوامر بعبارات قليلة، وألا يبدأ بالتحيات أو يختم بعروض للمتابعة، وألا يستخدم العناوين والنقاط والرموز التعبيرية.

أما قواعد المنزل الذكي المقترحة فتطلب من جيمني أن ينفذ الأمر فوراً، وأن يؤكد التنفيذ في خمس كلمات أو أقل، وأن يبلغ عن حالة الجهاز أو فشله في جملة قصيرة واحدة.

ربط المنزل الذكي وأوامر الهاتف

لتشغيل المنزل الذكي، يُربط Google Home من إعدادات التطبيقات المتصلة في جيمني، فيتحكم جيمني بأجهزة المنزل الذكي المرتبطة بحساب المستخدم في غوغل. ويجب أن يبقى خيار «Keep Activity» مفعلاً حتى يعمل هذا الربط.

وإذا حوّل جيمني أمر المنزل الذكي إلى بحث على الويب، فيمكن إضافة «@Google Home» إلى الطلب لتصحيح ذلك. ولتنفيذ الأوامر دون فتح قفل الهاتف، يُفعّل خيار «Use Gemini without unlocking» من الإعدادات > جيمني على شاشة القفل، فتعمل الأوامر من دون بصمة أو رقم سري.

وأُعيدت تسمية ميزة Utilities إلى «Device Assistance» في أغسطس 2026، وتتيح لجيمني ضبط المؤقتات وإيقاف المنبهات على الهاتف. ويتعامل جيمني مع صياغة الأوامر بمرونة أكبر من المساعد القديم، الذي كان يسلسل حتى ثلاثة أوامر بسيطة يربطها حرف «و».

الروتينات المجدولة

تصف غوغل ميزة Scheduled Actions بأنها أقرب بديل لروتينات الهاتف. ويمكن إنشاء الإجراء بطلب يُوجَّه إلى جيمني، مثل ملخص صباحي لأيام الأسبوع يعرض الرسائل غير المقروءة في البريد وجدول اليوم في التقويم.

تعمل هذه الإجراءات على خوادم غوغل، وتصل نتائجها إلى الهاتف في صورة إشعارات. ويمكن لكل حساب أن يحتفظ بعشرة إجراءات مجدولة نشطة كحد أقصى.

وتدرج غوغل هذه الميزة ضمن خطط AI Plus وPro وUltra، وتقول إنها تُطرح تدريجياً لجميع الحسابات الشخصية.

أما الأتمتة الذكية فتُبنى في تبويب Automations داخل تطبيق Google Home، وتعمل بمحفزات الوقت والجهاز والحضور دون مقابل. وتتيح ميزة «Help me create» في Google Home Premium إنشاء الأتمتة من وصف بلغة إنجليزية بسيطة.

ويرى الكاتب أن مساعد غوغل القديم كان يعمل مباشرة بعد التثبيت، بينما يحتاج جيمني إلى ضبط القوائم والأذونات وطريقة الطلب قبل أن يعمل بالشكل المطلوب.