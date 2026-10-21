إنجلترا تستعيد توازنها أمام كندا بتعديلات واسعة في التشكيلة

خسارة أولى منذ أربع سنوات

انتهت سلسلة إنجلترا للسيدات في الرجبي بالخسارة الأولى منذ أربع سنوات، بعدما هزمتها كندا 24-21 يوم الجمعة الماضي. وأنهى هذا الفوز سلسلة من 41 مباراة دون هزيمة لإنجلترا.

وتعود المواجهة بين الفريقين في مباراة الإعادة، وهي الاختبار الثالث والأخير بينهما. ويُقام اللقاء يوم الجمعة في أوتاوا.

تعديلات واسعة في التشكيلة الأساسية

يقود المدرب جون ميتشل تغييرات تشمل أربعة لاعبين في التشكيلة الأساسية. وأبرزها خروج إيلي كيلدان من التشكيلة الأساسية، إذ جلست على دكة البدلاء.

واستُبعدت كلوديا مولوني-ماكدونالد من قائمة المباراة، فيما بدأت ميا فينر في مركز الجناح. وتحتفظ جيس بريتش بقميصها رغم خسارتها أول مباراة لها مع إنجلترا في مشاركتها الستين.

تبدأ إيما سينغ في مركز الظهير الخلفي، وستكون مشاركتها الثامنة عشرة مع منتخب بلادها. وكانت قد لعبت في المركز نفسه حين فازت إنجلترا على إيطاليا 61-33 في بارما ضمن بطولة الستة الأمم.

خط الوسط وخط الهجوم

ستتشكل الشراكة في الوسط من ميغ جونز قائدة الفريق وهيلينا راولاند، بعد غياب تاتيانا هيرد عن قائمة المباراة. أما في خط المهاجمين فجرى تغيير واحد فقط، إذ بدأت سادية كابيا في مركز الجناح المفتوح، وجلست أليكس ماثيوز على الدكة.

ولم تبدأ كيلدان مباراة لإنجلترا منذ ربع نهائي كأس العالم للرجبي 2025 أمام اسكتلندا، بعد تعرضها لارتجاج في المباراة السابقة. وبدأت كيلدان تسع مباريات خاضتها إنجلترا حتى الآن في عام 2026.

وفي المباراة الخاسرة ارتكبت كيلدان أربع تمريرات للأمام، وتمكنت كندا من تحجيم أبرز لاعبات إنجلترا.

ما قاله ميتشل

قال ميتشل إن يوم الجمعة هو الفرصة الأولى للرد على الخسارة. وأقرّ بأن الفريق فقد التركيز على ما يمكنه التحكم فيه في اللحظة الأهم، وأن إصلاح ذلك يقع على عاتقهم.

وأكد أن الأسبوع يهدف إلى استعادة هوية الفريق، من حيث الحماس والمساءلة المتبادلة. وأضاف أن الفريق حقق فترة قوية، لكن لا شيء يُضمن لهم في المستقبل. وقال إن المباراة فرصة للضغط المتواصل والتعلم مما فاتهم.

وتتقدم كندا في سلسلة المواجهات أمام إنجلترا بعد فوزها الأخير والتعادل 26-26 في إكستر في سبتمبر.