ملاحظة: الحقيقة 16 مقطوعة في المصدر ("وصف المراجع القراءة على")، لذلك لن أخترع ما يكمّلها. ملاحظة أخرى: الحقائق تذكر "الجمعة" و"الشهر الماضي" و"نوفمبر إلى يناير" دون تواريخ ميلادية كاملة، وسأكتبها كما وردت. مراجعة جهاز iPhone Duo القابل للطي: بين المتعة والإحباط

مراجعات أولى قبل إطلاق يوم الجمعة

نُشرت أولى مراجعات جهاز iPhone Duo القابل للطي اليوم، الأربعاء 21 أكتوبر 2026، قبل موعد إطلاقه يوم الجمعة. وتفاوتت آراء المراجعين بين الإعجاب والتحفظ.

وصف مراجع في موقع The Verge الجهاز بأنه باهظ الثمن وفيه تنازلات كثيرة، لكنه ممتع بوصفه منتجًا من الجيل الأول. وقال إن الاستعمال قد يكون مُحبطًا، وإن العودة إلى هاتف تقليدي كانت تبدو راحة في أحيان كثيرة.

ورأى المراجع أن الجهاز يشبه أول جهاز MacBook Air، الذي احتاج إلى إعادة تصميم كاملة حتى تكتمل فكرته.

أداء قريب من iPhone 18 Pro

قال مراجع في موقع Gizmodo إنه لم يلاحظ أي تباطؤ يُذكر في الأداء، مقارنة بجهازي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max اللذين راجعهما الشهر الماضي. ويشترك iPhone Duo مع iPhone 18 Pro في شريحة A20 Pro، بمعالج مركزي من 6 أنوية ومعالج رسومي من 7 أنوية ومحرك عصبي مزدوج من 16 نواة.

وذكر المراجع أن غرفة التبريد في الجهاز تتيح، بحسب Apple، أداءً مستدامًا أعلى بنسبة تصل إلى 35% مقارنة بـ iPhone 17 Pro. وسجّل الجهاز في اختبار Geekbench 7 نتيجة 4,002 للنواة الواحدة و10,728 للأنوية المتعددة، وهي قريبة جدًا من نتائج iPhone 18 Pro.

وبلغت نتيجة الرسومات 60,608، أي قريبة من نتيجة iPhone 18 Pro. أما في المقارنة مع Galaxy Z Fold 8، فكان الأداء أقل بنحو 22% في النواة الواحدة و71% في الرسومات، مع نتيجة متعددة الأنوية قريبة منه.

تطبيقات لم تتكيف مع الشاشة بعد

قال مراجع في موقع WIRED إن كثيرًا من تطبيقات المتجر لم تُحدَّث بعد لتستفيد من كامل عرض الشاشة الداخلية للجهاز. وأوضح أن التطبيقات غير المُحسَّنة تظهر بأشرطة سوداء كبيرة على جانبيها، وأن على المستخدم انتظار أشهر قبل تحسينها.

وذكر المراجع أن بعض الزبائن قد ينتظرون من نوفمبر إلى يناير لتسلم الطلبات المسبقة، مع احتمال تقديمها لبعضهم.

شاشتان بمهام مختلفة

قال مراجع في موقع CNET إن الشاشة الخارجية بحجم 5.4 إنش لا تبدو ضيقة، وإن لوحة المفاتيح تشغل نحو نصف تلك الشاشة. وأوضح أنه يستخدم الشاشة الخارجية للمهام الخفيفة، بينما يعتمد على الشاشة الداخلية بحجم 7.6 إنش للمهام الأطول مثل تحرير المستندات ومشاهدة الفيديو.