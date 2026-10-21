يُطلق جهاز iPhone Duo يوم الجمعة، لكن ميزة Reachability لن تكون جاهزة فيه قبل نهاية عام 2026، بحسب ما أعلنته Apple.

ميزة قديمة تعود بوجه جديد

ظهرت ميزة Reachability لأول مرة عام 2014 مع iPhone 6 وiPhone 6 Plus. وهي تتيح الوصول بسهولة أكبر إلى العناصر القريبة من أعلى الشاشة، فلا يحتاج المستخدم إلى مد إبهامه إلى الزاوية البعيدة.

يمكن للمستخدم حالياً تفعيلها بالسحب لأسفل من أسفل الجهاز، فتتحرك الواجهة عمودياً نحو متناول اليد. وتعمل الحركة بسلاسة على الأجهزة الكبيرة التي باتت شائعة.

نسخة أفقية في iPhone Duo

يُقال إن Apple تخطط لنسخة جديدة من الميزة في iPhone Duo، تقرّب المحتوى أفقياً بدلاً من عمودياً. وستتيح هذه النسخة للمستخدمين ذوي الأيدي الصغيرة الوصول إلى حافتي الشاشة اليسرى واليمنى بالنقر.

وتبلغ شاشة iPhone Duo الخارجية والداخلية عرضاً أكبر من شاشات iPhone الأخرى. لذلك يرى كثيرون أن الحاجة إلى تقريب المحتوى من اليد أصبحت أوضح.

الاستخدام باليد اليمنى

يُفهم أن واجهة الجهاز تفضّل الاستخدام باليد اليمنى، وقد أكد ذلك أحد المراجعين. ومن يستخدمون الجهاز بيد واحدة يجدون في ذلك عائقاً عند الوصول إلى حافتي الشاشة.

يُعتقد أن ميزة Reachability القادمة قد تخفف هذا القلق عن من يجدون صعوبة في الوصول إلى حافتي الجهاز. ويدعو المقال القراء إلى إبداء آرائهم في التعليقات حول القلق من الاستخدام بيد واحدة.