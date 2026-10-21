خلل في الإضاءة المنخفضة

تتعرف ميزة فتح الهاتف بالوجه في هواتف Pixel على صاحب الجهاز بسهولة في الإضاءة العادية. غير أن الأداء يتراجع عند انطفاء الأنوار، فيتعثر الهاتف في التعرف على الوجه.

ويرى كاتب المقال أن مستشعر البصمة يبقى نسخة احتياطية جيدة، لكن غياب ميزة الوجه في الغرف المظلمة يسبب إزعاجاً بسيطاً للمستخدمين.

ميزة «تفتيح الشاشة في الإضاءة المنخفضة»

اكتُشف الخيار الجديد في إصدار Android 17 QPR3 Beta 2، ويحمل اسم «تفتيح الشاشة في الإضاءة المنخفضة». وتصف Google هذه الميزة بأنها ترفع سطوع الشاشة تلقائياً ليتمكن الهاتف من فتحه بالوجه في الإضاءة الخافتة.

وتُقدَّم ميزة فتح الهاتف بالوجه في الطرازات Pixel 8 وما بعدها بمستوى أمان بيومتري يسمح بفتح تطبيقات حساسة، مثل تطبيقات الخدمات المصرفية ومديري كلمات المرور. ولذلك تكتسب دقة التعرف أهمية خاصة.

وتشير النصوص المرتبطة بالميزة إلى أنها قادرة على رفع السطوع للعثور على الوجه في الظلام التام. وعند إيقافها لا ترفع السطوع إلا إذا كان الوجه مرئياً جزئياً.

إعدادات تحكم السطوع والتوقيت

تشير النصوص إلى إعدادات دقيقة تحدد متى تُستخدم الميزة، سواء عند تفعيل وضع النوم أو وضع عدم الإزعاج، أو عند رصد القيادة. كما توجد إعدادات لضبط الحد الأقصى للسطوع الذي يمكن أن تصل إليه الشاشة.

ويشير خيار «موثوق» إلى احتمال رفع السطوع أكثر لضمان قراءة دقيقة لفتح الهاتف بالوجه. في المقابل، يشير خيار «مريح» إلى التضحية بالسطوع لتجنب إزعاج العين، لكن نصاً واحداً يذكر أن الإعدادات المنخفضة قد تقلل من الموثوقية.

وقد تتغير بعض إعدادات إمكانية الوصول بشكل مؤقت عند تشغيل الميزة، مثل التعتيم الإضافي وإزالة الحركات وعكس الألوان.

موعد الطرح غير محدد

لم يُحدَّد بعد موعد طرح هذه الميزة للمستخدمين. ويرى كاتب المقال أن الحل ليس أنيقاً، لكن وجود الخيار أفضل من غيابه.