أربعون هدفاً في تسع مباريات

امتلأت ليلة الأربعاء بالأهداف والعودات في دوري أبطال أوروبا، إذ شهدت تسع مباريات نحو 40 هدفاً. وكان أبرز ما فيها ستة أهداف جاءت في المواجهة التي جمعت بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، وهي مواجهة وُصفت بأنها بين الأفضل والأفضل.

عاد باريس سان جيرمان في الدقائق الأخيرة ليحسم اللقاء لصالحه. وكان لامين يامال قد أعاد برشلونة إلى المباراة بهدف التعادل، سجله بتسديدة من أصابع القدم.

ماكتوميناي يعود بهدفين

سجل سكوت ماكتوميناي هدفين لنابولي في فوزه 4-3 على بودو/غليمت. وكانت هذه أولى أهدافه منذ عودته من جراحة في القلب، ليرفع مجموع أهدافه مع النادي إلى 29 هدفاً في 86 مباراة.

وفي المقابل، أبدى إريك تن هاج استياءه من إدارة مانشستر يونايتد، لأنها أعارت اللاعب إلى نابولي. ولم يخفِ المدرب الهولندي موقفه من القرار.

ليفربول يقلب الطاولة على فياريال

فاز ليفربول على فياريال بعد أن عاد من تأخره بهدفين، وجاء هدف الفوز من توقيع فلوريان فيرتس. أما مدرب فياريال إينيغو بيريز فقال إن فريقه لم يتمكن من السيطرة على انفعاله في تلك الأمسية.

باريس في الصدارة ومانشستر يونايتد تحت الضغط

يتصدر باريس سان جيرمان الترتيب هذا الموسم بثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات. والمقارنة مع الموسمين الماضيين لافتة، ففي موسم 2024-25 أنهى الفريق المرحلة في المركز 15 بعد أن جمع سبع نقاط من أول ست مباريات، بينما أنهى موسم 2025-26 في المركز 11 وقبل بجولة إقصاء إضافية.

في المقابل، يواجه مانشستر يونايتد كومو بقيادة سيسك فابريغاس، والفريق يعاني من فوز واحد فقط في 11 مباراة هذا الموسم. وستُنقل المباراة مباشرة على الموقع، بدءاً من الساعة 5:45 مساءً بتوقيت بريطانيا.

وأعلن خفيتشا كفاراتسخيليا أن جراحة الرباط الصليبي ستبعده عن الملاعب، كما أصيب عثمان ديمبيلي ومارکينيوش بتمزق في عضلة الفخذ يبعدهما لأسابيع.